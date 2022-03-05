Kiev sınırına dayanan 64 kilometrelik Rus konvoyuna neden müdahale edilmedi? Ukraynalı asker anlattı - Son Dakika
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Kiev sınırına dayanan 64 kilometrelik Rus konvoyuna neden müdahale edilmedi? Ukraynalı asker anlattı

05.03.2022 12:08

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken tüm dünyanın gözü son bir haftadır Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus konvoyuna çevrilmiş durumda. Ukraynalıların günlerdir konvoya neden müdahale etmediği ise merak konusu oldu. Bu soruyu yanıtlayan Ukraynalı bir asker, "Rusya sivilleri vuruyor biz bunu yapamayız. Bizim ilk görevimiz sivilleri korumak. Ama onlar sivillerin yakınlarına konuşlanıyor, saklanıyor." dedi.

Rus ordusunun 64 kilometrelik askeri konvoyu günlerdir Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru yol alıyor. Konvoyun Kiev sınırlarına kadar geldiği öne sürülürken, başkentteki ordu ve halk ise sokak çatışmalarına hazırlanıyor. Kentin birçok noktasına barikatlar kuruldu, geçişleri engellemek için hendekler kazıldı. Hatta Ukrayna ordusu, Rusların şehre girişini engellemek için Kiev yakınlarındaki köprüleri patlattı.

Kiev sınırına dayanan 64 kilometrelik Rus konvoyu neden durduramıyor? Ukraynalı asker anlattı

KONVOYDA YÜZLERCE ZIRHLI ARAÇ VAR

ABD merkezli Maxar Technologies şirketinin, yeni uydu görüntülerine göre 40 milden (64 km) uzun Rus askeri konvoyunda iseyüzlerce zırhlı araç yer alıyor. Askeri uzmanlara göre Rus ordusu, muhtemel bir saldırı öncesi yeniden organize oluyor, yakıt ve mühimmat ikmali yapıyor. Başkente kuzeyden ilerleyen 30 bin askerlik konvoy, şehre ulaşıp kuşatma altına aldığında lojistik tamamen kesilmiş olacak.

Kiev sınırına dayanan 64 kilometrelik Rus konvoyu neden durduramıyor? Ukraynalı asker anlattı

UKRAYNA KONVOYA NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR?

Günlerdir takip edilen ve konvoyun neden Ukrayna ordusu tarafından daha yoldayken durdurulmadığı, saldırıya uğramadığı ise merak konusu oldu. Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'ün Ukraynalı bir askerle yaptığı röportajda bu konu da gündeme geldi.

Kiev sınırına dayanan 64 kilometrelik Rus konvoyuna neden müdahale edilmedi? Ukraynalı asker anlattı

"SİVİLLERE YAKIN YERLERE KONUŞLANIYORLAR"

Ukraynalı asker Andrey Holorski, "Mesele ordu taktikleriyle alakalı. Bunu orduda bulunmayanların anlaması biraz zor. Arkasında saklandıkları yapılara doğru ateş açamayız. Büyük şehir gibi yerlerde ateş edemeyiz. Rusya sivilleri vuruyor biz bunu yapamayız. Bizim ilk görevimiz sivilleri korumak. Ama onları sivillerin yakınlarına konuşlanıyor, saklanıyor." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Kiev sınırına dayanan 64 kilometrelik Rus konvoyuna neden müdahale edilmedi? Ukraynalı asker anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kiev sınırına dayanan 64 kilometrelik Rus konvoyuna neden müdahale edilmedi? Ukraynalı asker anlattı - Son Dakika
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