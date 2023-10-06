Kılıçdaroğlu'ndan, Dışişleri'nin ABD'nin düşürdüğü SİHA ile ilgili açıklamasına tepki - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan, Dışişleri'nin ABD'nin düşürdüğü SİHA ile ilgili açıklamasına tepki

Kılıçdaroğlu\'ndan, Dışişleri\'nin ABD\'nin düşürdüğü SİHA ile ilgili açıklamasına tepki
Son Güncelleme: 06.10.2023 15:41

ABD'nin dün akşam Suriye'deki operasyonlarda görev alan Türk SİHA'sını düşürdüklerini duyurmasının ardından, Dışişleri Bakanlığı'mız da "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir." açıklamasını yaptı. Gelişmelere sert tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu ise "Ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız?" diyerek eleştirilerde bulundu.

ABD, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonları sırasında bir SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, SİHA'nın ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye yaklaştığı ve tehdit olarak algılandığı için F-16 uçağıyla vurulduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir." denildi. Yaşananların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sert tepki gösterdi.

SİHA'NIN DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜ ABD DUYURDU

TSK'nın Suriye'de yürüttüğü operasyonlar sürerken dün akşam ABD Pentagon sözcüsü Pat Ryder, Türk güçlerinden bir SİHA'nın düşürüldüğünü söyleyip; "Türk SİHA'sı ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaşmıştı ve Amerikalı komutanlar tarafından tehdit olarak algılanması üzerine F-16 uçağıyla vurularak düşürüldü" dedi.

"YİNE BAŞKA ÜLKEDEN DUYUYORUZ"

Söz konusu gelişmenin ardından duruma tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA'mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz." dedi.

"DIŞİŞLERİ YAŞANANLARI GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Kılıçdaroğlu, Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı da eleştirerek şunları söyledi: "ABD 'Meşru müdafaa' diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise 'farklı teknik değerlendirmeler' diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı 'ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der' diye mi şekillendireceğiz?"

Kılıçdaroğlu'ndan, Dışişleri'nin ABD'nin düşürdüğü SİHA ile ilgili açıklamasına tepki

DIŞİŞLERİ, "FARKLI TEKNİK DEĞERLERDİRMELER" VURGUSU YAPTI

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır."

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Son Dakika Dünya Kılıçdaroğlu'ndan, Dışişleri'nin ABD'nin düşürdüğü SİHA ile ilgili açıklamasına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan, Dışişleri'nin ABD'nin düşürdüğü SİHA ile ilgili açıklamasına tepki - Son Dakika
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