Kilis'te aileler kayıp yakınları için yürüdü

29.03.2026 17:40
Kilis'te, yaklaşık bir yıl önce Suriye'ye malzeme götürdükleri sırada kaybolan Ökkeş Kemal Özpolat ve Duran Sağlam'ın yakınları, aile fertlerinin akıbetlerinin belirlenmesi için yürüyüş düzenleyerek yetkililere çağrıda bulundu. Ailelerin, yarın Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile bir araya gelmesi bekleniyor.

AKIBETLERİNİ BİR AN ÖNCE ORTAYA ÇIKARILMASINI TALEP ETTİLER

Millet Bahçesi'nde bir araya gelen aile yakınları, buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde pankartlarla yürüyen grup, kayıp yakınlarının akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi.

Aileler adına yapılan açıklamada, aradan geçen zamana rağmen somut bir gelişme yaşanmadığı belirtilerek, devletin konuyla ilgili daha etkin adımlar atması talep edildi.

VALİ KALAYLI İLE GÖRÜŞECEKLER

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile görüşmek istediklerini ifade eden aile yakınları, Abdullah Alpdağ'ın girişimleri sonucu yarın bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirdi. Aileler, sürece gösterdiği duyarlılık nedeniyle Alpdağ'a teşekkür etti.

Alpdağ ise konunun takipçisi olacağını belirterek, ailelerin sesinin duyurulması için destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

17:54
17:14
17:11
17:00
16:43
16:19
15:50
15:48
15:02
13:20
