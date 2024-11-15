Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu - Son Dakika
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Dünya

Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, yeni kamikaze drone'larının test videosunu paylaştı. 14 Kasım'da gerçekleşen testte bir BMW imha edilirken, Kim silahların acilen seri üretimine geçilmesi talimatı verdi. Görüntülerde ayrıca kar altında trenle taşınan M1989 Koksan tank topları görülüyor. 60 kilometre menzilli bu silahlar, 5 dakikada 2 mermi atabiliyor. Uzmanlar, bu gelişmelerin bölge için tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

15.11.2024 16:42  Güncelleme: 16:48
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, yeni geliştirdikleri kamikaze drone'larının test görüntülerini paylaştı. 14 Kasım'da gerçekleşen testte, insansız hava araçlarıyla bir BMW otomobili imha edildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansının açıklamasına göre, "farklı tiplerde üretilen drone'lar kara ve deniz hedeflerini hassas şekilde vurabiliyor." Kim Jong-Un, bu yeni silahların acilen seri üretime geçmesi talimatı verdi.

Öte yandan Kuzey Kore'nin Rusya'ya askeri destek sağladığı iddiaları gündemde. Görüntülerde, kar altında trenle taşınan dev tank topları dikkat çekiyor. M1989 Koksan adı verilen bu silahlar, 60 kilometre menzile sahip ve 5 dakikada 2 mermi atabiliyor.

Güney Koreli uzman Yang Moo-jin, "Kuzey Kore'nin drone teknolojisindeki bu atılımı bölge için yeni bir tehdit oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin Rusya'ya en az 10.000 asker gönderdiğini iddia ediyor.

Kim Jong-Un'un 2021-2026 yılları arasında yeni silah sistemleri geliştirmeyi hedefleyen beş yıllık savunma planı kapsamında bu testlerin devam edeceği belirtiliyor.

Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
Kim Jong-Un\'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW\'yi havaya uçurdu

Kuzey Kore, Kuzey Kore, Teknoloji, Dünya, Bmw, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Aytekin:
    Yakarsa dünyayı garipler yakar 10 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Kuzey Kore ateş olsa cürüm kadar yer yakar. 0 9 Yanıtla
  • halil tepe:
    safi rüzgar 2 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kim young 3 0 Yanıtla
  • Mustafa akar:
    küçük enişte gine iş başında! 0 2 Yanıtla
  • oktay sayar:
    söyleyin ,komiklik yapmasın ,millet 10 yıldan beri uzaydan vuruyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu - Son Dakika
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