Kim Kardashian'ın sevgilisi ve eski kocasının mesajları şok etti: Karınla yataktayım - Son Dakika
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Kim Kardashian'ın sevgilisi ve eski kocasının mesajları şok etti: Karınla yataktayım

14.03.2022 15:15

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve boşandığı eşi Kanye West arasındaki mesajlar gündeme damga vurdu. Davidson'un, sürekli kendilerini rahatsız eden West'e "Karınla yataktayım" yanıtı vermesi olay yarattı.

Amerikalı dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, zaman zaman verdiği pozlar ve yaptığı açıklamaların yanı sıra, ilişkileriyle de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Kardashian'ın sevgilisi ve eski eşi arasındaki mesajlaşmalar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

"O TANIDIĞIM EN İYİ ANNE"

Davidson mesajlarından birinde "Kim kelimenin tam anlamıyla tanıdığım en iyi anne. Onun çocuklar için yaptığı şeyler harika. Çocuklarının böyle bir annesi olduğu için şanlısın ama artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bitirdim. Git" deyince Kanye West kızdı.

"KARINLA YATAKTAYIM"

West ünlü komedyene "Şu an neredesin?" diye sorunca aldığı yanıt bombaydı. Pete Davidson yataktan bir pozunu paylaşıp "Karınla yataktayım" dedi.İkilinin bu mesajlaşmaları, sosyal medyada çokkonuşulanlar arasına girdi.

Kanye West
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Son Dakika Dünya Kim Kardashian'ın sevgilisi ve eski kocasının mesajları şok etti: Karınla yataktayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Kardashian'ın sevgilisi ve eski kocasının mesajları şok etti: Karınla yataktayım - Son Dakika
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