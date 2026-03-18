Kim yüzde 99,93 oyla yeniden lider seçildi

Kuzey Kore'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları resmi makamlar tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ülke genelinde gerçekleştirilen oylama sonucunda Devlet Başkanı Kim Jong-Un, parlamentodaki koltuğunu koruyarak seçimden zaferle çıktı.
Devlet yetkilileri tarafından paylaşılan verilere göre Kim Jong-Un, seçimlerde yüzde 99,93 gibi dikkat çekici bir oy oranına ulaştı. Açıklamada, seçimlere katılımın da son derece yüksek olduğu ve halkın mevcut yönetime güçlü destek verdiği ifade edildi.
Kuzey Kore'de seçimler, her seçim bölgesinde genellikle tek adayın yer aldığı bir sistemle gerçekleştiriliyor. Bu nedenle açıklanan yüksek oy oranları uluslararası kamuoyunda sık sık eleştirilere neden oluyor. Uzmanlar, seçimlerin rekabetten uzak yapısına dikkat çekerek sonuçların siyasi sistemin doğası gereği şekillendiğini belirtiyor.
Analistler, seçim sonuçlarının yalnızca iç politikaya değil, dış dünyaya da mesaj içerdiğini değerlendiriyor. Kim Jong-Un yönetiminin bu sonuçlarla hem iç kamuoyuna istikrar mesajı verdiği hem de uluslararası arenada gücünü pekiştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.
Seçimlerin, Kore Yarımadası'nda artan askeri gerilim ve nükleer program tartışmalarının sürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti. Kuzey Kore yönetimi son dönemde füze denemeleri ve askeri faaliyetleriyle gündemde yer almaya devam ediyor.
