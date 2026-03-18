Kim yüzde 99,93 oyla yeniden lider seçildi

Kuzey Kore'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları resmi makamlar tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ülke genelinde gerçekleştirilen oylama sonucunda Devlet Başkanı Kim Jong-Un, parlamentodaki koltuğunu koruyarak seçimden zaferle çıktı.

REKOR OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Devlet yetkilileri tarafından paylaşılan verilere göre Kim Jong-Un, seçimlerde yüzde 99,93 gibi dikkat çekici bir oy oranına ulaştı. Açıklamada, seçimlere katılımın da son derece yüksek olduğu ve halkın mevcut yönetime güçlü destek verdiği ifade edildi.

TEK ADAYLI SİSTEM ELEŞTİRİ KONUSU

Kuzey Kore'de seçimler, her seçim bölgesinde genellikle tek adayın yer aldığı bir sistemle gerçekleştiriliyor. Bu nedenle açıklanan yüksek oy oranları uluslararası kamuoyunda sık sık eleştirilere neden oluyor. Uzmanlar, seçimlerin rekabetten uzak yapısına dikkat çekerek sonuçların siyasi sistemin doğası gereği şekillendiğini belirtiyor.

SİYASİ MESAJ VE GÜÇ GÖSTERİSİ

Analistler, seçim sonuçlarının yalnızca iç politikaya değil, dış dünyaya da mesaj içerdiğini değerlendiriyor. Kim Jong-Un yönetiminin bu sonuçlarla hem iç kamuoyuna istikrar mesajı verdiği hem de uluslararası arenada gücünü pekiştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.

BÖLGESEL GERİLİMİN GÖLGESİNDE SEÇİM

Seçimlerin, Kore Yarımadası'nda artan askeri gerilim ve nükleer program tartışmalarının sürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti. Kuzey Kore yönetimi son dönemde füze denemeleri ve askeri faaliyetleriyle gündemde yer almaya devam ediyor.