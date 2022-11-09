Derse dekolteli kıyafetle giren öğretmene velilerin tepkisi sert oldu - Son Dakika
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Derse dekolteli kıyafetle giren öğretmene velilerin tepkisi sert oldu

09.11.2022 16:04

Kimya öğretmeni olan 23 yaşındaki TikTok kullanıcısı kadın, derste giydiği dekolteli kıyafetlerden dolayı velilerin sert tepkisiyle karşılaştığını söyledi.

İsmi Alice olan kadın, okul yönetiminin uyguladığı geleneksel kıyafet kanunlarının kendisine göre olmadığını, herkesin tepki göstermesine rağmen açık giyinmenin daha iyi hissettirdiğini söyledi.

"BİR ÖĞRETMEN BU ŞEKİLDE GİYİNEMEZ"

Alice, herkesin kadın öğretmenleri ceket, gömlek, etek veya kumaş pantolon içinde hayal ettiğini fakat kendinin ise farklı giyinmek istediğini söyledi. Fenomen, kıyafetinde dolayı sürekli velilerden ve çevresinden "Bir öğretmen bu şekilde giyinemez" diye yüzlerce mesaj aldığını söyledi.

BİR DE TAKİPÇİLERİNE SORDU

Alice, deri mini etek ve dekolteli kıyafetle çektiği videosunu TikTok hesabından "Velilerin tepkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye paylaştı. Öğretmenin paylaşımına bazı takipçileri destek verirken çoğu takipçi ise kıyafetin sınıf için uygun olmadığını söyleyip tepki gösterdi.

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SON DAKİKA: Derse dekolteli kıyafetle giren öğretmene velilerin tepkisi sert oldu - Son Dakika
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