Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Hz. Ali'nin meşhur sözüyle Batılı ülkelere veryansın etti - Son Dakika
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Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Hz. Ali'nin meşhur sözüyle Batılı ülkelere veryansın etti

26.02.2022 10:43

Yoğun bombardıman altındaki Ukrayna'dan son gelişmeleri tüm dünyaya aktaran Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medya hesabından Hz. Ali'nin sözüyle Ukrayna'da yaşananlara tepkisiz kalan Batılı ülkelere göndermede bulundu.

Rus saldırılarına rağmen ülkesinden ayrılmayan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medyadan paylaştığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dün paylaştığı bir videoda "Korkarak yaşamaktansa, şereflice ölmek daha güzeldir" mesajı veren Khalilova, bugün paylaştığı videoda ise Hz. Ali'nin sözüyle Ukrayna'da yaşananlara tepkisiz kalan Batılı ülkelere göndermede bulundu.

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Son Dakika Dünya Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Hz. Ali'nin meşhur sözüyle Batılı ülkelere veryansın etti - Son Dakika


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