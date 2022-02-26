Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Hz. Ali'nin meşhur sözüyle Batılı ülkelere veryansın etti - Son Dakika

Rus saldırılarına rağmen ülkesinden ayrılmayan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, sosyal medyadan paylaştığı videolarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Dün paylaştığı bir videoda "Korkarak yaşamaktansa, şereflice ölmek daha güzeldir" mesajı veren Khalilova, bugün paylaştığı videoda ise Hz. Ali'nin sözüyle Ukrayna'da yaşananlara tepkisiz kalan Batılı ülkelere göndermede bulundu.