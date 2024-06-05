Kıyamet senaryosu gerçek oluyor! İsrail\'in saldırı tehdidine Hizbullah\'tan "Yıkım olur" yanıtı geldi

Dünya

İsrail'in 7 Ekim sonrası başlattığı savaşta en büyük korkusu çatışmalara Hizbullah'ın da dahil olmasıydı. Hamas'tan çok daha güçlü silahlara sahip olan Hizbullah'ın savaşa girmesi İsrail için bir kıyamet senaryosu olarak değerlendiriliyordu.

İSRAİL'İN TEHDİDİNE HİZBULLAH'TAN YANIT GECİKMEDİ

Attığı onlarca füzeyle İsrail'in kuzeyini alev alev yakan ve büyük bir bölgeyi küle çeviren Hizbullah'a yönelik tehdit tansiyonu yükseltti. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi saldırıya geçmeye hazır olduklarını duyururken, Hizbullah Tel Aviv'in savaşı genişletmesi durumunda sonucun büyük bir yıkım olacağı yanıtını verdi.

Hizbullah saldırısı sonrasında İsrail'de çıkan yangınlar

60 BİN SAVAŞÇISI VAR

Hizbullah'ın tam zamanlı ve yedek askerler de dahil olmak üzere toplamda 60.000 savaşçısının olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca 2006 yılında 14 bin olan füze stokunun da şu anda 150 bine çıktığı düşünülüyor.

17 YIL İÇİNDE BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİLER

Analistler, Hizbullah'ın son 17 yılda askeri yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiğini, hassas güdümlü füzelerden oluşan geniş cephaneliği ve binlerce deneyimli savaşçısı ile İsrail için çok ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ GERİLİM ÜZERİNE TOPLANIYOR

Öte yandan İsrail Savaş Kabinesi'nin Lübnan sınırındaki gerilimi görüşmek üzere bir araya gelme kararı aldığı ifade edildi. Lübnan Hizbullahı'ndan bir yetkili de basına yaptığı açıklamada, sınırda savaşı genişletip genişletmeyecekleriyle ilgili değerlendirmede bulunarak 'dayatma durumunda savaşacaklarını' söyledi.

"KARARIMIZ SAVAŞI GENİŞLETMEK DEĞİL"

Hizbullah liderinin yardımcısı Sheikh Naim Qassem da El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İsrail'le olan çatışmaları genişletmeye çalışmadıklarını ama kendilerine böyle bir dayatma olması durumunda savaşmaya hazır olduklarını söyledi. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Naim Qassem, Hizbullah'ın kararının 'savaşı genişletmek' olmadığını ancak böyle bir dayatma olması durumunda da bu savaşı yürüteceklerini anlattı.