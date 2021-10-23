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Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı - Son Dakika

Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı

23.10.2021 17:17
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı

ABD'nin İndiana eyaletinde yaşayan Heidi Kathleen Carter isimli kadın, tanışma uygulamasından 2 kişiyle tanışıp ilişkiye girmek için evine davet etti. 3'lünün ilişkiye girdiği esnada eve gelen Carter'ın erkek arkadaşı, çifti öldürdü. Bu sırada Carter da erkek arkadaşının kendisini öldüreceği korkusuyla cinayete yardım etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İndiana eyaletinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Heidi Kathleen Carter isimli kadın, tanışma uygulamasından arkadaş olduğu iki kişiyi evinde ilişkiye girmeye davet etti. İki kişi de bu davete uyarak kadının evine gitti.

İLİŞKİYE GİRDİKLERİ SIRADA ERKEK ARKADAŞI BASTI

Carter ve davetlilerinin ilişkiye girdiği sırada beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Heidi Kathleen Carter, çifte ilişkiye girdiği anda erkek arkadaşı evi bastı. Kız arkadaşını o halde gören adam, çılgına döndü. Çiftin kendisine saldıracağını düşünen sevgili, eline aldığı beysbol sopasıyla saldırıya geçti.

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KORKAN KIZ ARKADAŞ DA YARDIM ETTİ

Heidi Kathleen Carter, erkek arkadaşının kendisini öldürmesinden korkup cinayete yardım etti. Ancak ikilinin işlediği suç, çok geçmeden ortaya çıktı. Ertesi gün eve temizlik yapmaya gelen bir kadın, battaniyenin altında cesetleri buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS GELDİĞİNDE EVDELERDİ

Polis olay yerine geldiğinde, katili silahıyla birlikte evden çıkarken yakaladı. Bu sırada katilin karşı verme hamlesine karşı polis, adamı vurarak etkisiz hale getirdi. Kadını gözaltına aldı. Heidi Kathleen Carter isimli kadın cinayete yardım ve yataklık suçlarından yargılanacak.

Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını cinsel ilişkiye girerken basınca olan oldu
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Heidi, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı - Son Dakika
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