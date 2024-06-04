Kızgın baba, 3 aylık oğlu hakkında cinsel içerikli yorum yapan komedyen Caravaca\'ya yumruk attı

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İspanyol bir baba, sahnede üç aylık oğlu hakkında cinsel içerikli şaka yapan komedyene yumruk attı

İspanyol komedyen Jaime Caravaca, Madrid'de bir gösteri sırasında üç aylık oğlu hakkında cinsel içerikle yorumlar yaptığı iddiasıyla bir baba tarafından saldırıya uğradı. Öfkeli baba, sahneye çıkarak Caravaca'ya başına sert bir darbe indirdi.

Saldırganın adı Alberto Pugilato olarak açıklandı. Pugilato, "Oğlum hakkında yaptığın pedofilik yorumları yüzüme söyle, sen bir pisliksin!" diye bağırdı. Pugilato'nun bahsettiği yorumlar, Caravaca tarafından bir gün önce sosyal medyada yapılmıştı. Pugilato, kendisi ve küçük oğlunun fotoğrafını "Gurur ve mutluluk" başlığıyla paylaşmıştı. Caravaca ise, "Kimse [oğlunuzun] gay olma olasılığından kaçamayacak" ve büyüdüğünde "siyah d*** emmekten bıkacak" şeklinde yorum yapmıştı.

Birkaç gün sonra Pugilato, komedyenin gösterisine gelerek onu karşısına aldı. Seyirciler durumu yatıştırmaya çalıştı. Pugilato, "Oğlumun c*** yiyeceğini mi diyordun? O üç aylık. Şimdi yüzüme söyle," dedi. Kimliği belirsiz bir adam durumu yatıştırmaya çalıştı, ancak Pugilato, "Üzgünüm, sadece çocuğunu savunan bir babayım. Üç aylık oğlum hakkında cinsel içerikli yorumlar yaptı," dedi. Daha sonra Caravaca'yı işaret ederek, "Bunun sonuçları var," dedi ve onu bir "palyaço" olarak nitelendirdi. Ardından tekrar yüzüne bir yumruk attı ve sahneden ayrıldı.

Pugilato, saldırı hakkında MultiCanal Radio'ya konuşarak, "Hayatımda hiç yaşamadığım, çok rahatsız edici bir duygu içindeydim ve onu karşımda bulana kadar huzur bulamadım," dedi.

X'te yayılan video hızla yayıldı ve birçok kişi babayı savundu. Bir kullanıcı, "Çocuklarla dalga geçme," derken bir diğeri, "Artık çok komik değil, değil mi?" diye yorum yaptı. Bazıları ise komedyenin ifade özgürlüğünü savundu. Ancak Pazartesi gecesi yaşanan bu olay, bir kültür savaşının ortasında yer alıyor.