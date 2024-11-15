Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü - Son Dakika
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Dünya

Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü

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Kolombiya'nın Bolivar kentinde düzenlenen bir festivalde 'Gölge' lakaplı Jhon Mario Puello Caballero adlı gösterici, tehlikeli bir hareketin ardından hayatını kaybetti. Olay, büyük bir kalabalığın gözü önünde ve kameraların önünde gerçekleşti. Caballero'nun ani ölümü, festivalin geri kalanını da gölgeledi. Yerel yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Uzmanlar, bu tür etkinliklerde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

15.11.2024 16:20  Güncelleme: 16:25
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Kolombiya'nın Bolivar kentinde düzenlenen geleneksel festivalde feci bir kaza meydana geldi. 12 Kasım'da gerçekleşen olayda, "Gölge" lakaplı Jhon Mario Puello Caballero gösteri yaparken hayatını kaybetti.

Festival alanında büyük bir kalabalığın gözü önünde gerçekleşen kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, Caballero'nun yaptığı tehlikeli hareketin ardından olay yerinde can verdiği görülüyor. Göstericinin yanında bulunan diğer kişiler hızla alandan uzaklaştı.

Mahates kentinden gelen ve daha önce de benzer gösterilerde yer alan Caballero'nun ani ölümü, festivalin geri kalanını da gölgeledi. Yerel yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yıl İspanya'da da benzer kazaların yaşandığını hatırlatan uzmanlar, bu tür etkinliklerde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Valencia'da 64 yaşında bir kişinin ağır yaralandığı, Tordesillas kentinde ise başka bir göstericinin kaza geçirdiği bildirildi.

Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü

Kolombiya, Festival, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Çelikk:
    Sen Boğaları Kızdırır San olacağı bu 5 0 Yanıtla
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