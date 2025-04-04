Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti

Geniş Video İzle

İngiltere'de bir çiftlik çalışanı olan Darcie Rowlandson, inekle yaşadığı kaza sonucu yüzünde kalıcı izler bıraktı. Kazadan sonra medikal dövme sanatıyla tanışan Rowlandson, bu alanda kendini geliştirdi ve Haziran 2024'te 'As Before' adlı kendi işletmesini kurdu. Rowlandson, özellikle kanser tedavisi görmüş kişilere 3D meme başı ve areola dövmeleri yapıyor.

04.04.2025 14:45  Güncelleme: 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de bir çiftlik çalışanının inekle yaşadığı talihsiz kaza, hem yüzünde kalıcı izler bıraktı hem de kariyerinde beklenmedik bir dönüşüme yol açtı.

Preston, Lancashire'da geçen yıl Eylül ayında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Darcie Rowlandson, yaklaşan fırtına öncesinde inekleri ahıra getirmeye çalışırken ciddi şekilde yaralandı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki bir ineğin, yönlendirmeye direnerek Rowlandson'ı yere düşürdüğü görülüyor. Dengesini kaybederek düşen genç kadın doğrulmaya çalışırken, ürken inek üzerinden atlamak istemiş ve bu sırada toynağı Rowlandson'ın yüzüne çarpmıştı.

"İnek kötü niyetli değildi, sadece bir kazaydı. İpi tutmaya devam ettim ve yere düştüğümde ürktü," diyen Rowlandson, darbe sonucu dudağında derin bir yırtık ve göz çevresinde ciddi yaralar oluştuğunu belirtti.

Babası tarafından Royal Preston Hastanesi'ne kaldırılan Rowlandson'a acil plastik cerrahi müdahale yapıldı. Doktorlar, genç kadının yüzündeki yaralar için çok sayıda dikiş atmak zorunda kaldı.

Kaza sonrası iyileşme sürecinde medikal dövme sanatıyla tanışan Rowlandson, bu alanda kendini geliştirmeye karar verdi. "Yara izim aylarca kırmızı kaldı ve bir gün çözüm ararken medikal dövme hakkında bilgi edindim. Bu bana ilham verdi," diyen genç kadın, Haziran 2024'te bu alandaki eğitimini tamamlayarak "As Before" adlı kendi işletmesini kurdu.

Şu anda Wilmslow ve Blackpool'da hizmet veren Rowlandson, özellikle kanser tedavisi görmüş kişilere 3D meme başı ve areola dövmeleri yapıyor. "Göğüs kanseri tedavisi gören kadınlara ve erkeklere, yanık mağdurlarına ücretsiz hizmet veriyorum. Yaptığım iş gerçekten çok tatmin edici," dedi.

Rowlandson, yaşadığı talihsiz kazayı şimdi bir dönüm noktası olarak görüyor: "Her şeyin bir nedeni var. Bu kaza olmasaydı, şimdi başkalarına yardım ettiğim bu mesleği keşfedemezdim."

Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti
Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti

Kanser Tedavisi, Kültür Sanat, İngiltere, Sağlık, Yaşam, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi

15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrısına ilk tepki
15:01 Mezarlığa çakarlı araçla geldi Bahçeli’nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı Mezarlığa çakarlı araçla geldi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
14:41 Bahçeli, Genel Merkez’de Partililere ’’Bozkurt’’ selamıyla karşılık verdi Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere ''Bozkurt'' selamıyla karşılık verdi
13:56 MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
13:26 Çin’den ABD’ye vergi misillemesi Çin'den ABD'ye vergi misillemesi
21:59 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Gedson’a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Gedson'a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı?
21:37 Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi Beşiktaş 10 kişi kaldı Hakem bir saniye bile tereddüt etmedi! Beşiktaş 10 kişi kaldı
21:32 Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek için aday olmayacağım
21:12 Volkan Demirel’den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt Volkan Demirel'den Fenerbahçe sorusuna flaş yanıt
20:48 18 saat sonra paylaşım yaptılar Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu 18 saat sonra paylaşım yaptılar! Fenerbahçe, olaylı derbiden sonraki sessizliğini bozdu
20:26 Trump’ın gümrük vergileri ABD’ye pahalıya patladı Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil Trump'ın gümrük vergileri ABD'ye pahalıya patladı! Borsadaki 1 günlük kayıp öyle böyle değil!
20:19 Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi Otomobille tır çarpıştı: 4 kişi yaşamını yitirdi
20:14 Şanlıurfa’da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da göçük altından kurtarılan 3 işçi hayatını kaybetti
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü
19:45 Pep Guardiola, Jose Mourinho’yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum Pep Guardiola, Jose Mourinho'yu haklı buldu: Onu şimdi anlıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 15:45:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement