Kızgın inek, çiftlik çalışanını hastanelik etti

İngiltere'de bir çiftlik çalışanının inekle yaşadığı talihsiz kaza, hem yüzünde kalıcı izler bıraktı hem de kariyerinde beklenmedik bir dönüşüme yol açtı.

Preston, Lancashire'da geçen yıl Eylül ayında meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Darcie Rowlandson, yaklaşan fırtına öncesinde inekleri ahıra getirmeye çalışırken ciddi şekilde yaralandı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki bir ineğin, yönlendirmeye direnerek Rowlandson'ı yere düşürdüğü görülüyor. Dengesini kaybederek düşen genç kadın doğrulmaya çalışırken, ürken inek üzerinden atlamak istemiş ve bu sırada toynağı Rowlandson'ın yüzüne çarpmıştı.

"İnek kötü niyetli değildi, sadece bir kazaydı. İpi tutmaya devam ettim ve yere düştüğümde ürktü," diyen Rowlandson, darbe sonucu dudağında derin bir yırtık ve göz çevresinde ciddi yaralar oluştuğunu belirtti.

Babası tarafından Royal Preston Hastanesi'ne kaldırılan Rowlandson'a acil plastik cerrahi müdahale yapıldı. Doktorlar, genç kadının yüzündeki yaralar için çok sayıda dikiş atmak zorunda kaldı.

Kaza sonrası iyileşme sürecinde medikal dövme sanatıyla tanışan Rowlandson, bu alanda kendini geliştirmeye karar verdi. "Yara izim aylarca kırmızı kaldı ve bir gün çözüm ararken medikal dövme hakkında bilgi edindim. Bu bana ilham verdi," diyen genç kadın, Haziran 2024'te bu alandaki eğitimini tamamlayarak "As Before" adlı kendi işletmesini kurdu.

Şu anda Wilmslow ve Blackpool'da hizmet veren Rowlandson, özellikle kanser tedavisi görmüş kişilere 3D meme başı ve areola dövmeleri yapıyor. "Göğüs kanseri tedavisi gören kadınlara ve erkeklere, yanık mağdurlarına ücretsiz hizmet veriyorum. Yaptığım iş gerçekten çok tatmin edici," dedi.

Rowlandson, yaşadığı talihsiz kazayı şimdi bir dönüm noktası olarak görüyor: "Her şeyin bir nedeni var. Bu kaza olmasaydı, şimdi başkalarına yardım ettiğim bu mesleği keşfedemezdim."