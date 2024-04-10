''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar

Geniş Video İzle

2022 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde bulunup İsrail'e getirilen kızıl inekler, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların ardından yeniden gündeme oturdu. Bu kızıl ineklerin, Kudüs'te üçüncü tapınağın inşa edilmesini konu alan antik bir 'kehaneti' gerçekleştirmek adına, yakın zamanda Zeytin Dağı'nda törenle kurban edilerek etlerinin yakılacağı öne sürülüyor.

10.04.2024 13:09  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde bulunup İsrail'e getirilen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kızıl ineklerin, Kudüs'te Üçüncü Tapınak'ın inşa edilmesini konu alan antik bir 'kehaneti' gerçekleştirmek adına yakın zamanda kurban edileceği iddia ediliyor.

İsrailli aşırı dinci grupları heyecanlandıran 3. Tapınak kehaneti, 2 bin yıl önce inşa edilen Süleyman Tapınağı'na dayanıyor. Ancak bu kehanetin gerçekleşmesi ve Yahudilerin tapınakta ibadet edebilmeleri için günahlarından arınmaları gerekiyor. Bu arınma ritüeli için Tevrat, kızıl inekleri işaret ediyor.

KIZIL İNEKLERİ SEREMONİYLE KARŞILADILAR

Yahudi gruplar yıllarca Tevrat'ta tarif edilen inekleri aradılar. Ancak bu arayışları, 2022 yılında tarife uyan ineklerin Teksas'ta bulunmasıyla sonlandı. Bazılarının genetik müdahaleyle tarife uydurulduğunu iddia ettiği inekler kısa süre içerisinde İsrail'e getirildi. 3. Tapınağın inşasını hedef edinen İsrailli "Tapınak Enstitüsü" 15 Eylül 2022'de Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalaanı'nda inekleri bir seromoniyle karşıladı.

ÜÇÜNCÜ TAPINAK'IN İNŞA EDİLECEĞİNİ SAVUNUYORLAR

Bazı Yahudi mezhepleri, 'kızıl ineğin' ortaya çıkışıyla Mescid-i Aksa'nın yakında yıkılacağını ve Üçüncü Tapınak'ın inşa edileceğini savunuyor. Buna göre, 'tamamen kızıl, kusursuz, özürsüz, iki yaşını doldurmuş' düvenin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde Mescid-i Aksa'ya bakan bir arazide kurban edilmesi gerekiyor.

'Kızıl inek' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'da Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar
"Kızıl inek" kehanetini yeniden gündeme getiren fotoğraf

"BİR KIZIL İNEK NİSAN YA DA MAYIS AYINDA KURBAN EDİLECEK"

Dünya çapında kriz yaratma potansiyeli bulunan "Kızıl inek" kehaneti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafıyla yeniden gündem oldu. Yapay zeka ile oluşturulduğu düşünülen fotoğrafta Netanyahu'nun yanında bir kızıl inek bulunuyor. Peki bu kare hangi amaçla servis edildi? Bazı çevreler, Teksas'tan getirilen hayvanlardan birinin nisan ya da mayıs ayı içerisinde kurban edileceğini öne sürüyor.

\'\'Kızıl inek\'\' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa\'nın yerine Üçüncü Tapınak\'ı inşa etmek istiyorlar

Benjamin Netanyahu, İsrail, Dini, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsrail'e ticaret kısıtlamaları dünya basınında: 'Giyim ve elektronik ürünler sektörlerine darbe'
    14:30 İsrail'e ticaret kısıtlamaları dünya basınında: 'Giyim ve elektronik ürünler sektörlerine darbe'

    Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.

  • Tokat'ın Almus ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
    14:17 Tokat'ın Almus ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

    Tokat'ın Almus ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Hazreti Osman Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar dua eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini tamamladı.

  • Yiğitbaşı Vakfı, Ramazan Ayında İftar Sofralarını Düzenledi
    13:45 Yiğitbaşı Vakfı, Ramazan Ayında İftar Sofralarını Düzenledi

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde her yıl düzenlenen ve Yiğitbaşı Vakfı tarafından organize edilen iftar sofraları, zengin ve fakir yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Ramazan ayı boyunca her akşam düzenlenen iftarlarda, Yiğitbaşı Veli Hazretlerinin manevi huzurunda oruçlar açıldı. İftar sofralarının kurulmasında destek olan hayırseverlere teşekkür eden vakıf başkanı, Ramazan Bayramı'nın tüm ülke ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diledi.

  • Batı Şeria'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı
    13:33 Batı Şeria'da binlerce Müslüman bayram namazı kıldı

    Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne akın eden binlerce Müslüman, İsrail saldırıları gölgesinde bayram namazını eda etti. Ramazan ayını İsrail saldırıları gölgesinde geçiren Batı Şeria'daki Müslümanlar, her şeye rağmen bayramı coşkuyla karşıladı. El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ni dolduran binlerce Müslüman, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bayram namazını eda etti. Namazın ardından cami dışında hurma dağıtıldı. Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelendirilen İbrahim Camii, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal 4. cami olarak kabul ediliyor. İsrail güçleri yılda yalnızca 10 gün camide ibadete izin veriyor. Harem-i İbrahim Camii katliamı Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994'te Harem-i İbrahim Camii'nde sabah namazı kılanların üzerine açtığı ateş sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Tarihe 'İbrahim Camii katliamı' olarak geçen saldırının ardından cami kapatılmış, yeniden açıldığında ise caminin yüzde 72'si Yahudilere tahsis edilmişti.

  • Nijerya'da Müslümanlar Ramazan Bayramı için camilere akın etti
    13:17 Nijerya'da Müslümanlar Ramazan Bayramı için camilere akın etti

    Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti. Başkent Abuja ve Bauchi eyaletinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için açık alanda saf tuttu. Bauchi'nin büyük meydanına toplanan kadın, erkek ve çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Hutbede Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, ramazanda yapılan ibadetler ve hayır işlerinin devam ettirilmesi çağrısı yapıldı. Namazın ardından ülkenin son zamanlarda içinde bulunduğu ekonomik sorunların yanı sıra güvenliği, refah ve huzuru ve tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi. Alanda aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelen halk, namazın ardından bayramlaştı. Öte yandan alandaki topluluk, süslenen atlar ve davul zurna eşliğinde bölge emirleri evlerine ulaşana kadar onlara eşlik etti.


14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
13:10 ’’Kızıl inek’’ kehaneti yeniden gündemde Mescid-i Aksa’nın yerine Üçüncü Tapınak’ı inşa etmek istiyorlar ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar
13:01 DEM Parti’nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il
11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
14:12 Armağan Çağlayan’dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’a destek: İnsanları rahat bırakın Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın
12:31 Ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi
12:30 Bursa’da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
11:38 Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak
11:30 Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı “Benden önce 5 kişiye daha saldırmış“ Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı! "Benden önce 5 kişiye daha saldırmış"
11:15 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış
11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 14:31:54. #1.13#
SON DAKİKA: ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement