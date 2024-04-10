2022 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde bulunup İsrail'e getirilen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kızıl ineklerin, Kudüs'te Üçüncü Tapınak'ın inşa edilmesini konu alan antik bir 'kehaneti' gerçekleştirmek adına yakın zamanda kurban edileceği iddia ediliyor.
İsrailli aşırı dinci grupları heyecanlandıran 3. Tapınak kehaneti, 2 bin yıl önce inşa edilen Süleyman Tapınağı'na dayanıyor. Ancak bu kehanetin gerçekleşmesi ve Yahudilerin tapınakta ibadet edebilmeleri için günahlarından arınmaları gerekiyor. Bu arınma ritüeli için Tevrat, kızıl inekleri işaret ediyor.
Yahudi gruplar yıllarca Tevrat'ta tarif edilen inekleri aradılar. Ancak bu arayışları, 2022 yılında tarife uyan ineklerin Teksas'ta bulunmasıyla sonlandı. Bazılarının genetik müdahaleyle tarife uydurulduğunu iddia ettiği inekler kısa süre içerisinde İsrail'e getirildi. 3. Tapınağın inşasını hedef edinen İsrailli "Tapınak Enstitüsü" 15 Eylül 2022'de Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalaanı'nda inekleri bir seromoniyle karşıladı.
Bazı Yahudi mezhepleri, 'kızıl ineğin' ortaya çıkışıyla Mescid-i Aksa'nın yakında yıkılacağını ve Üçüncü Tapınak'ın inşa edileceğini savunuyor. Buna göre, 'tamamen kızıl, kusursuz, özürsüz, iki yaşını doldurmuş' düvenin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Zeytin Dağı bölgesinde Mescid-i Aksa'ya bakan bir arazide kurban edilmesi gerekiyor.
Dünya çapında kriz yaratma potansiyeli bulunan "Kızıl inek" kehaneti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafıyla yeniden gündem oldu. Yapay zeka ile oluşturulduğu düşünülen fotoğrafta Netanyahu'nun yanında bir kızıl inek bulunuyor. Peki bu kare hangi amaçla servis edildi? Bazı çevreler, Teksas'tan getirilen hayvanlardan birinin nisan ya da mayıs ayı içerisinde kurban edileceğini öne sürüyor.
Son Dakika › Dünya › ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar - Son Dakika
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Tokat'ın Almus ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Hazreti Osman Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar dua eşliğinde cam fanusa dokunarak ziyaretlerini tamamladı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde her yıl düzenlenen ve Yiğitbaşı Vakfı tarafından organize edilen iftar sofraları, zengin ve fakir yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Ramazan ayı boyunca her akşam düzenlenen iftarlarda, Yiğitbaşı Veli Hazretlerinin manevi huzurunda oruçlar açıldı. İftar sofralarının kurulmasında destek olan hayırseverlere teşekkür eden vakıf başkanı, Ramazan Bayramı'nın tüm ülke ve İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diledi.
Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne akın eden binlerce Müslüman, İsrail saldırıları gölgesinde bayram namazını eda etti. Ramazan ayını İsrail saldırıları gölgesinde geçiren Batı Şeria'daki Müslümanlar, her şeye rağmen bayramı coşkuyla karşıladı. El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ni dolduran binlerce Müslüman, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bayram namazını eda etti. Namazın ardından cami dışında hurma dağıtıldı. Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak nitelendirilen İbrahim Camii, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal 4. cami olarak kabul ediliyor. İsrail güçleri yılda yalnızca 10 gün camide ibadete izin veriyor. Harem-i İbrahim Camii katliamı Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994'te Harem-i İbrahim Camii'nde sabah namazı kılanların üzerine açtığı ateş sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı. Tarihe 'İbrahim Camii katliamı' olarak geçen saldırının ardından cami kapatılmış, yeniden açıldığında ise caminin yüzde 72'si Yahudilere tahsis edilmişti.
Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti. Başkent Abuja ve Bauchi eyaletinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için açık alanda saf tuttu. Bauchi'nin büyük meydanına toplanan kadın, erkek ve çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Hutbede Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, ramazanda yapılan ibadetler ve hayır işlerinin devam ettirilmesi çağrısı yapıldı. Namazın ardından ülkenin son zamanlarda içinde bulunduğu ekonomik sorunların yanı sıra güvenliği, refah ve huzuru ve tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi. Alanda aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelen halk, namazın ardından bayramlaştı. Öte yandan alandaki topluluk, süslenen atlar ve davul zurna eşliğinde bölge emirleri evlerine ulaşana kadar onlara eşlik etti.
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