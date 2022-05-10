Kızıl Meydan'daki törene damga vuran olay! Rus uçakları havalanamadı, bahane ise herkese saçma geldi - Son Dakika
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Kızıl Meydan'daki törene damga vuran olay! Rus uçakları havalanamadı, bahane ise herkese saçma geldi

10.05.2022 08:07
Kızıl Meydan'daki törene damga vuran olay! Rus uçakları havalanamadı, bahane ise herkese saçma geldi

Rusya'nın dün Kızıl Meydan'da gerçekleştirdiği Zafer Bayramı töreni dünya gündeminden düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalin gerekçelerini sıralayarak damga vurduğu törenin bir bölümünün iptal edilmesi ise dikkat çekti. Onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösteri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Ancak törenler esnasında uçuşları engelleyebilecek bir hava muhalefetinin bulunmadığı görüldü.

Rusya, Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle askeri geçit töreni düzenledi. Vladivostok'ta ise savaşta hayatını kaybedenlerin anısına 'ölümsüz alay' yürüyüşü gerçekleştirildi.

PUTİN'DEN BATI'YA TEHDİT GİBİ MESAJLAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in törende ne mesaj vereceği merak ediliyordu. Rus lider, konuşmasında Ukrayna'daki savaşa yönelik Batı'ya mesaj gönderdi. Putin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

" Donbas'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün artıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık. Sovyetlerin çöküşünden sonra ABD eşsiz bir durumdan bahsetti ancak yanılıyorlar. Rusya, Sovyetler Birliği'nden ayrı bir karaktere sahip. Biz aynı ülke değiliz. Batı zafer için çok çalışmış olan Rusyaların çabalarını boşa çıkarmak istiyorlardır. Batı, Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Rusya askerleri ve Donbas askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız. Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, Neo-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz."

UÇAKLAR HAVALANMADI, BAHANE İNANDIRICI BULUNMADI

Kızıl Meydan'da en az Putin'in konuşması kadar dikkat çeken diğer bir konu ise askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümünün iptal edilmesi oldu. Onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösteri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Ancak törenler esnasında uçak ve helikopterlerin uçuşunu engelleyebilecek bir hava muhalefetinin bulunmadığı görüldü.

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Son Dakika Dünya Kızıl Meydan'daki törene damga vuran olay! Rus uçakları havalanamadı, bahane ise herkese saçma geldi - Son Dakika


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