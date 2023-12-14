Kızıldeniz\'e donanma gönderme planı yapan ABD\'ye İran\'dan tehdit geldi: Olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalırsınız

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Yemen'deki İran destekli Husiler'e karşı Kızıldeniz'de uluslararası deniz gücü kurmaya çalışan ABD'ye, Tahran yönetiminden tehdit geldi. İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani yaptığı açıklamada, ABD'yi uyararak, "Böylesine mantıksız bir hamle yaparlarsa olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar." ifadelerini kullandı.

İRAN SAVUNMA BAKANI ABD'Yİ UYARDI

İran Savunma Bakanı Aştiyani, Kızıldeniz'de gemi taşımacılığını korumak üzere kurulması planlanan ABD destekli çok uluslu görev gücünün "olağanüstü sorunlarla" karşılaşacağı konusunda uyardı.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani

"OLAĞANÜSTÜ SONUÇLARLA KARŞI KARŞIYA KALIRLAR"

Bakan Aştiyani, İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, ABD'nin Kızıldeniz hamlesine ilişkin olarak, "Böylesine mantıksız bir hamle yaparlarsa olağanüstü sorunlarla karşı karşıya kalacaklar." dedi.

ABD KIZILDENİZ'DE DENİZ GÖREV GÜCÜ KURMAK İSTİYOR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği bir demeçte, Washington yönetiminin, bazı ülkelerle Kızıldeniz'de uluslararası deniz görev gücü kurma hususunda görüştüğünü söylemişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

EN AZ 4 ÜLKEDEN SAVAŞ GEMİLERİ KATILACAK

ABD basınında yer alan haberlere göre ise Washington yönetiminin 12 ülkeden oluşan deniz görev gücünde, ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail donanmalarından savaş gemilerini içereceği iddia edildi.

"DÜNYA BU SORUNLAR İLGİLENMEZSE BİZ İLGİLENECEĞİZ"

Öte yandan 4 gün önce Husiler'in, "Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak." tehdidine Tel Aviv yönetiminden cevap gelmişti. Husilere askeri müdahale tehdidinde bulunan İsrail'den yapılan açıklamada, "Dünya bu sorunla ilgilenmezse biz askeri olarak önlem alacağız." ifadelerine yer verilmişti.

HUSİLER KIZILDENİZ'DEN GEÇEN İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

2 İSRAİL GEMİSİNE SALDIRMIŞLARDI

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti. İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.

Husi milisleri

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmî adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.