Kızının hastaneye getirildiğini gören Filistinli doktor, feryat edip sedyenin peşinden koştu

Filistin'de bir doktor, İsrail'in saldırısında yaralanan kızının sedyede hastaneye getirildiğini görünce feryat ederek peşinden koştu.
Abluka altındaki Gazze'yi yaklaşık 1 aydır bombalayan İsrail, sivilleri öldürmeye devam ederken, bölgeden gelen son görüntü izleyenleri kahretti. Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde görev yapan bir doktor, İsrail'in saldırısında yaralanan kızının hastaneye getirildiğini görünce büyük acı yaşadı.
Sedyede kızını gören doktor, feryat ederek peşinden koştu. Acılı anneyi hastanedekiler sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.
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