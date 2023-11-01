 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kızının hastaneye getirildiğini gören Filistinli doktor, feryat edip sedyenin peşinden koştu - Son Dakika

Kızının hastaneye getirildiğini gören Filistinli doktor, feryat edip sedyenin peşinden koştu

Son Güncelleme: 01.11.2023 18:59

Gazze'de bir hastanede görev yapan doktor, İsrail'in saldırısında yaralanan kızının sedyeyle getirildiğini görünce peşinden koştu. Feryat eden anneyi hastanedekiler sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Filistin'de bir doktor, İsrail'in saldırısında yaralanan kızının sedyede hastaneye getirildiğini görünce feryat ederek peşinden koştu.

KIZINI SEDYEDE GÖRÜNCE FERYAT ETTİ

Abluka altındaki Gazze'yi yaklaşık 1 aydır bombalayan İsrail, sivilleri öldürmeye devam ederken, bölgeden gelen son görüntü izleyenleri kahretti. Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde görev yapan bir doktor, İsrail'in saldırısında yaralanan kızının hastaneye getirildiğini görünce büyük acı yaşadı.

SEDYENİN PEŞİNDEN KOŞTU

Sedyede kızını gören doktor, feryat ederek peşinden koştu. Acılı anneyi hastanedekiler sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızının hastaneye getirildiğini gören Filistinli doktor, feryat edip sedyenin peşinden koştu - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin nezarethanedeki talepleri ortaya çıktı
18:18 Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı seferleri 3 saat iptal edildi
18:01 Hazine ve Maliye Bakanlığı, otoyol ve köprülerin satılacağı iddiasını yalanladı
17:59 İş adamı İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızından yanıt geldi: Sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyorum
17:16 Havadan, denizden ve karadan saldırılan Gazze'nin son hali yürek yakıyor
17:16 İsrail'den Sisi'ye Gazze rüşveti: Filistinlileri ülkeye al, tüm borçlarınızı Dünya Bankası aracılığıyla silelim
16:56 Pakistan'ın zorla gönderdiği Afgan mülteciler sınır kapılarına akın etti
16:51 Birleşmiş Milletler'de Filistin depremi! Üst düzey isim zehir zemberek bir mektupla görevinden ayrıldı
16:48 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi
16:22 Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 19:10:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kızının hastaneye getirildiğini gören Filistinli doktor, feryat edip sedyenin peşinden koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement