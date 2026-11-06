KKTC\'deki gemi kazasında 9 şüpheli 7 gün daha tutuklu kalacak, 28 kişi ölmüştü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 kişinin hayatını kaybettiği yolcu gemisi kazasına ilişkin soruşturmada, aralarında şirket direktörü ve gemi kaptanlarının da bulunduğu 9 şüphelinin tutukluluk süreleri 7 gün daha uzatıldı.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden Filo Denizcilik şirketine ait yolcu gemisinin batmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Girne Kaza Mahkemesi'nde 11'inci kez hakim huzuruna çıkarılan şirket direktörü, geminin birinci ve ikinci kaptanları, iki makinist ve dört mürettebattan oluşan 9 şüpheli hakkında 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Mahkeme, sunulan bilgi ve delilleri değerlendirerek 9 şüphelinin tutukluluk sürelerinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi.

Duruşmada soruşturmanın son durumuna ilişkin bilgi veren polis, geminin kara kutusu olarak bilinen Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndaki (VDR) toplam 68 günlük ses kaydının 59 günlük bölümünün incelendiğini açıkladı. Geriye kalan 9 günlük kaydın uzmanlar tarafından çözümlenmeye devam edildiğini belirten polis, çalışmaların yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanmasının beklendiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında Türkiye'deki Türk Loydu kuruluşundan talep edilen teknik belgelerin de ulaştığı, söz konusu belgelerin mevcut deliller ve kayıtlarla karşılaştırılarak değerlendirileceği kaydedildi.

Duruşmada şüphelilerin avukatı, kazanın meydana geldiği 30 Ağustos tarihinde geminin VDR cihazının çalışır durumda olduğunu ileri sürdü. Polis ise bu iddiayı reddederek soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirtti ve şüphelilerin 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Kazada yakınlarını kaybeden aileler sabah saatlerinden itibaren Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Sorumluların adalet önünde hesap vermesini isteyen aileler, soruşturmanın bütün yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu. Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün babası Gökmen Gönül, kendilerine teslim edilen cenazenin oğluna ait olmadığını iddia ederek yeniden DNA incelemesi yapılmasını istedi. Gönül'ün, Türkiye'de defnedilen cenazenin mezarının açılması amacıyla fethi kabir başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

İddialar üzerine KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, denizden çıkarılan cenazelerin kimliklerinin DNA incelemeleri ve ailelerden alınan örneklerle yapılan eşleştirmeler sonucunda belirlendiği bildirildi. Çalışmaların Türkiye Adli Tıp Kurumu ile iş birliği içerisinde yürütüldüğünü belirten bakanlık, ailenin dile getirdiği şüphenin araştırıldığını, Türkiye'deki adli sürecin takip edildiğini ve gerekli bilgi ve belgelerin yetkili makamlara sunulacağını açıkladı.

Kazada eşini kaybeden ve 3 yaşındaki kızı Anni Asel Hilaloğlu'nun cenazesine henüz ulaşılamayan Salim Hilaloğlu, mahkeme önünde yaptığı açıklamada kızını bulmak için arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi. Yetkililere çağrıda bulunan Hilaloğlu, kızının bulunması için mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen kazaya ilişkin kayıtlara göre, 8'i mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu gemide 239 kişi kurtarıldı. Kazada 28 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz bulunamayan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'na ilişkin belirsizlik devam ederken, kazanın nedeninin ve olası ihmallerin belirlenmesine yönelik adli ve teknik soruşturma sürüyor.