KKTC\'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar\'dan dikkat çeken sözler

barış özcan:

Daha önce kuzey ve güney olarak kuruldu ama ortak federasyon yani Barış gücü himayesinde, ama bunu Ru yani güney kesimi hiç kabul etmedi, o yüzden yıllarca mücadele edildi ama nafile, hatta doğru düzgün sınır koruması bile yok günlük giriş çıkışlar serbest. Ama artık bir düzen kurulması lazım. Devlet kurulacak ve tanınacak.