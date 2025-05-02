KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler

Geniş Video İzle

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir gazetecinin yönelttiği ''KKTC'nin isminin Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesine nasıl karşılık verirsiniz?'' sorusuna ''Bu işin Kuzeyi ve Güneyi kalmadı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur. Federasyon defteri kapanmıştır. Dolayısıyla Kuzey'in hükmü düşmüştür'' yanıtını verdi.

02.05.2025 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs 2025 günü Teknofest'in KKTC'de düzenlediği etkinlikte Türkiye'nin desteğiyle birliğini sürdürmeye devam edeceğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dikkat çekici bir çıkış yaptı.

TATAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Tatar'ın bir gazetecinin sorduğu "KKTC'nin isminin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesine nasıl karşılık verirsiniz?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

"KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OLUR"

"Keşke olabilse" diyerek başladığı yanıtında Tatar şu ifadeleri kullandı; "Bu işin Kuzeyi ve Güneyi kalmadı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur. Keşke olabilse benim tek söyleyeceğim artık KKTC'nin mutlak süratte bu iki devlet içerisinde sahip çıkmasıdır. Federasyon defteri kapanmıştır. Dolayısıyla Kuzey'in hükmü düşmüştür. Bak bu önemli olan."

KKTC\'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar\'dan dikkat çeken sözler

Politika, Kıbrıs, Sözler, Kıbrıs, Tatar, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Sarıal:
    kuzeyin hükmü düşmüştür derken anlamadım 18 7 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    eyi olur zaarrr :)) 10 0 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi:
    hayırlı olsun 8 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Daha önce kuzey ve güney olarak kuruldu ama ortak federasyon yani Barış gücü himayesinde, ama bunu Ru yani güney kesimi hiç kabul etmedi, o yüzden yıllarca mücadele edildi ama nafile, hatta doğru düzgün sınır koruması bile yok günlük giriş çıkışlar serbest. Ama artık bir düzen kurulması lazım. Devlet kurulacak ve tanınacak. 7 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Birlesik Kibris Devleti Avrupa Birligine uye sorun bitmistir Adanin kuzeyi guneyin hukmu kalmaz 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:53:07. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan dikkat çeken sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.