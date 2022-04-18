Afrika ülkelerinin en sık yaşandığı sorunların başında gelen timsah saldırıları, yeniden etkisini artırmaya başladı. Doğu Afrika'daki Tanzanya'da Ocak'tan bu yana yaşananlar da büyük korkuya neden oldu.
Kimaramisale köyündeki nehirde bulunan timsahlar, Ocak ve Mart ayları arasında nehre düşen 6 kişiyi yedi. Yakınlarının ölmesi üzerine ayağa kalkan köylüler, yetkililere şikayette bulundu.
Timsah saldırılarının artmasının ardından Tanzanya hükümeti de devreye girdi. Hükümet yetkilileri, nehir kenarına güvenlik görevlileri yerleştirerek, vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.
Diğer yandan kısa süre içerisinde art arda meydana gelen timsah saldırılarının, halkın psikolojisini bozduğu belirtildi. Köylülerin, timsah saldırılarını konuşmaktan kaçındığı ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu - Son Dakika