Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu - Son Dakika

Afrika ülkelerinin en sık yaşandığı sorunların başında gelen timsah saldırıları, yeniden etkisini artırmaya başladı. Doğu Afrika'daki Tanzanya'da Ocak'tan bu yana yaşananlar da büyük korkuya neden oldu.

OCAK VE MART ARASINDA 6 KİŞİYİ YEDİ

Kimaramisale köyündeki nehirde bulunan timsahlar, Ocak ve Mart ayları arasında nehre düşen 6 kişiyi yedi. Yakınlarının ölmesi üzerine ayağa kalkan köylüler, yetkililere şikayette bulundu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Timsah saldırılarının artmasının ardından Tanzanya hükümeti de devreye girdi. Hükümet yetkilileri, nehir kenarına güvenlik görevlileri yerleştirerek, vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.

HALKIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Diğer yandan kısa süre içerisinde art arda meydana gelen timsah saldırılarının, halkın psikolojisini bozduğu belirtildi. Köylülerin, timsah saldırılarını konuşmaktan kaçındığı ifade edildi.