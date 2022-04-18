Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu

18.04.2022 16:20
Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu

Tanzanya'daki Kimaramisale köyünde yaşananlar, büyük korkuya neden oldu. Bu yılın başından beri, köydeki nehre düşen 6 kişinin timsah saldırısı sonucu ölmesi, yetkilileri harekete geçirdi.

Afrika ülkelerinin en sık yaşandığı sorunların başında gelen timsah saldırıları, yeniden etkisini artırmaya başladı. Doğu Afrika'daki Tanzanya'da Ocak'tan bu yana yaşananlar da büyük korkuya neden oldu.

OCAK VE MART ARASINDA 6 KİŞİYİ YEDİ

Kimaramisale köyündeki nehirde bulunan timsahlar, Ocak ve Mart ayları arasında nehre düşen 6 kişiyi yedi. Yakınlarının ölmesi üzerine ayağa kalkan köylüler, yetkililere şikayette bulundu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Timsah saldırılarının artmasının ardından Tanzanya hükümeti de devreye girdi. Hükümet yetkilileri, nehir kenarına güvenlik görevlileri yerleştirerek, vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.

HALKIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Diğer yandan kısa süre içerisinde art arda meydana gelen timsah saldırılarının, halkın psikolojisini bozduğu belirtildi. Köylülerin, timsah saldırılarını konuşmaktan kaçındığı ifade edildi.

Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu
YORUMLAR
500

Tanzanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:12 MasterChef Danilo fena yakalandı! İşte yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozları
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
15:57 Son Dakika: 2022 yılı hac kontenjanı belli oldu! Bu yıl Türkiye'den 37 bin 770 kişi hacca gidecek
15:57 Bu kadarı da pes! Dilenci, kendini arabanın önüne atarak bayılma numarası yaptı
15:55 Emekli işçi kendi gazını üretiyor! 1 litrelik benzinle 15 günlük tüp ihtiyacını karşılıyor
15:52 Ukrayna'nın esir aldığı muhalif lider Medvedçuk kamera karşısına geçti ve "Beni esir askerlerle takas edin" dedi
15:52 Acun Ilıcalı TFF Başkanlığı için aklındaki isimleri sıraladı! İşte o iki aday
15:46 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu Kürt oyları belirleyecek
15:41 Ekipler, Aksaray-Adana karayolunu kum fırtınası sebebiyle ulaşıma kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 16:37:04. #1.12#
SON DAKİKA: Koca köyde kimse bu olayı konuşmak istemiyor! Nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement