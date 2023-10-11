Koca şehir yerle bir! İsrail'in Gazze'deki saldırıları uydudan görüntülendi

Hamas militanlarının saldırısından günler sonra İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye düzenlediği hava saldırılarının ardından, uydu görüntüleri Gazze'deki yıkımı gözler önüne serdi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR BAŞLADI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı ve yıkımı, Başbakan Benjamin Netanyahu tarafından önceden bildirilmiş ve Netanyahu "nesiller boyu yankılanacak" bir misilleme yapılacağını açıklamıştı. Cumartesi gününden beri Gazze aralıksız şekilde bombalanıyor. Şehir koca bir enkaz yığınına dönerken saldırılarda 950 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 500 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

GAZZE TAM ABLUKA ALTINA ALINDI

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi. Katz, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu. Katz, diğer bir paylaşımında da "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" ifadesini kullanmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

BÜYÜK YIKIM YAŞANDI

Öte yandan Gazze Şeridi'nden İsrail'e Aksa Tufanı saldırısının başladığı 7 Ekim'den bu yana, kentin tüm noktaları İsrail savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalanmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail bombardımanı sonucunda yıkılan evlerin çokluğundan dolayı ekiplerinin yetersiz kaldığını duyurdu. Gazze'de birçok bölgede yoğun hava saldırıları sebebiyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi. Yoğun bombardıman ve yıkılan evlerin çokluğundan dolayı sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı ve ellerinde yeterli ekipmanın olmadığı ifade edilen açıklamada, yıkılan evlerin enkazına acil müdahale edilemediği için ölü sayısının artma ihtimali olduğuna dikkat çekildi.

İşte Gazze'nin uydu görüntüleri;