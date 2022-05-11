"Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi - Son Dakika
Üye Girişi

"Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi

11.05.2022 20:34
"Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi

30 yıllık evli bir kadın, kocasıyla 10 yıldan bu yana cinsel hayatları olmadığını belirterek ilişki yazarı Coleen Nolan'dan yardım istedi. Nolan'ın kadına cevabı, "Benim tavsiyem pes etmemeniz yönünde. Ortaklaşa şekilde bu sorunu çözebilirsiniz" oldu.

İlişki yazarı Coleen Nolan'a her gün birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor. Son olarak 30 yıllık evli bir kadın, yaklaşık 10 yıldan bu yana kocasıyla hiçbir şekilde cinsel hayatları olmadığını belirterek Nolan'dan yardım istedi.

"HER GECE BERABER UYUYORUZ AMA KARDEŞ GİBİYİZ"

Kadın, kocasıyla her gün aynı yatakta uyuduklarını ancak uzun zamandan bu yana kardeş gibi olduklarını ifade etti. Kadın, eşini hala sevdiğini ve bu soruna çözüm bulmak istediğini dile getirdi.

"TAVSİYEM, PES ETMEMENİZ YÖNÜNDE"

Coleen Nolan ise okuyucusuna konuyla ilgili tavsiye verdi. Nolan, "Evet zor bir durum. Ancak eşinle konuşmalısın, daha sonrasında bu sorunu birlikte aşmak için çözüm üretebilirsiniz" dedi.

YORUMLAR
500
Gizlice Evlenmişlerdi... Olay Yaratan Sözler! Gizlice Evlenmişlerdi... Olay Yaratan Sözler!

Cinsel İlişki, Cinsellik, Evlilik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz' diyen kadın yardım istedi - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
20:05 Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı!
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:57 Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 20:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement