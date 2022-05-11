"Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi - Son Dakika

İlişki yazarı Coleen Nolan'a her gün birbirinden ilginç sorular gelmeye devam ediyor. Son olarak 30 yıllık evli bir kadın, yaklaşık 10 yıldan bu yana kocasıyla hiçbir şekilde cinsel hayatları olmadığını belirterek Nolan'dan yardım istedi.

"HER GECE BERABER UYUYORUZ AMA KARDEŞ GİBİYİZ"

Kadın, kocasıyla her gün aynı yatakta uyuduklarını ancak uzun zamandan bu yana kardeş gibi olduklarını ifade etti. Kadın, eşini hala sevdiğini ve bu soruna çözüm bulmak istediğini dile getirdi.

"TAVSİYEM, PES ETMEMENİZ YÖNÜNDE"

Coleen Nolan ise okuyucusuna konuyla ilgili tavsiye verdi. Nolan, "Evet zor bir durum. Ancak eşinle konuşmalısın, daha sonrasında bu sorunu birlikte aşmak için çözüm üretebilirsiniz" dedi.