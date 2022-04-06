'Kocanı nasıl öldürürsün' adlı kitabın yazarı, kocasını öldürmek suçundan cezaevine gönderildi - Son Dakika
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'Kocanı nasıl öldürürsün' adlı kitabın yazarı, kocasını öldürmek suçundan cezaevine gönderildi

06.04.2022 19:43

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve 'Kocanı nasıl öldürürsün' adlı bir kitabın yazarı olan Nancy Crampton-Brophy, kocasını öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nancy'in yargılandığı dava önceki gün başlarken, yazar kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

ABD'de yaşayan 71 yaşındaki roman yazarı Nancy Crampton-Brophy, 'Kocanı nasıl öldürürsün' adlı kitabıyla adını duyurmuştu. Ancak Nancy, kocasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmasının ardından adını tüm dünyaya duyurmuş oldu.

CİNAYET DAVASI BAŞLADI

26 yıllık kocası şef Daniel Brophy'yi ölümünden elde edeceği 1.5 milyon dolarlık sigorta ödemesi ve macera için ölümcül bir şekilde öldürmekle suçlanan Crampton-Brophy'nin cinayet davası 5 Nisan Salı günü Oregon'da başladı.

"BİR CİNAYETİ ÖRTBAS ETMENİN 10 YOLU"

Dedektifler yazarın kocasına ait birçok hayat sigortası olduğunu ve tazminatın tek alıcısının da Crampton-Brophy olduğunu keşfetti. Ayrıca çiftin ortak iTunes hesabında "Bir Cinayeti Örtbas Etmenin 10 Yolu" başlıklı kaydedilmiş bir makale bulundu.

KOCALARINI ÖLDÜRMEK İSTEYEN KADINLARA TAVSİYE VERMİŞ

"Kocanı Nasıl Öldürmelisin" adlı öyküsünde hepimizin içinde bir şekilde harekete geçmeyi bekleyen bir katilin yattığını ifade eden yazarın, bu öyküsünde kocalarından kurtulmak isteyen kadınlara tavsiyeler vererek onlara zehir kullanmamalarını ve sevgililerini bu işe karıştırmamalarını öğütlediği ortaya çıktı.

'Kocanı nasıl öldürürsün' adlı kitabın yazarı, kocası öldürmek suçundan cezaevine gönderildi

Yazarın kocasını işe giderken onu takip ettiği ve 2 el ateş ederek öldürdüğü iddia edildi. Brophy'nin cesedi Oregon Aşçılık Enstitüsü'ndeki enstitünün eğitim mutfağına gelen öğrenciler tarafından bulundu ancak yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Nancy Crampton Brophy'nin eşinin ölümünün ardından sosyal medyadan "Kocam ve en yakın arkadaşım öldürüldü. Olaylara anlam vermekte zorlanıyorum." ifadelerini içeren bir gönderi paylaştığı ortaya çıktı.

Yazar Crampton-Brophy, Eylül 2018'de suçlamaların ardından tutuklandığından beri demir parmaklıklar ardında ve suçlamaları kabul etmiyor. Soruşturma hala devam ediyor.

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Cinayet, Amerika, Dünya, Son Dakika

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