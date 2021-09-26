Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar

İngiltere'de çiftler arasındaki aldatma olaylarına ilişkin dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada, hangi erkek türünün karısını daha fazla aldattığı ortaya konulmaya çalışıldı. Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin, karılarını daha fazla aldattığı ortaya konuldu.

"UZUN BOYLU ERKEK ÇEKİCİ"

Araştırma göre ayakları daha büyük olan erkeklerin genellikle uzun boylu oldukları ve bu durumun da kadınlar tarafından çekici bulunduğunun altı çizildi.

Bazı insanlar ise araştırmanın gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir durumun gerçek dışı olduğunu savundu.