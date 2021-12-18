Kocasının kendisini aldattığını gazeteden öğrenen kadın hıçkırıklara boğuldu

Sosyal medyada dünyanın her yerinden insanların itiraflarını paylaştığı bir sayfada yazılanlar dikkat çekti. İsmini ve yaşadığı şehri vermek istemeyen bir kadın, kocasının kendisini aldatmasının nasıl öğrendiğini anlattı.

GAZETE OKURKEN KARŞISINA ÇIKTI

Evde gazete okurken, gözü bir sütuna ilişen kadın sütünü okumaya başladı. Bu sütunda, şehirlerinde yeni doğan çocuklarla ilgili bilgiler bulunuyordu. Gazete, yeni doğan bebeklerin anne ve babalarının isimlerine de yer vermişti.

KOCASININ GÖRÜNCE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Bu sütunda kocasının da ebeveynler arasında olduğunu gören kadın, ilk şokun ardından ağlamaya başladı. Hayatın en zor anını yaşadığını ifade eden kadın, kocasına boşanma davası açtı. Genç kadının, yaşadıklarını paylaşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da kadına büyük destek verdi.