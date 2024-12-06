Kolombiya\'da \'Bebek\' lakaplı kadın mafya lideri tutuklandı

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Kolombiya'da 23 Temmuz tarihinde Piedecuesta kırsalında iddiaya göre; "'La Muñeca (Oyuncak bebek)" lakaplı 23 yaşındaki Karen Julieth Ojeda Rodriguez, eski sevgilisi Deyvy Jesus'u para anlaşmazlığını çözme bahanesiyle çağırdı. Jesus, buluşma yerine gelirken motosikletli iki tetikçi tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından polis ekipleri Rodriguez'i izlemeye aldı.

SUÇ ORTAKLARIYLA BERABER YAKALANDI

Rodriguez, operasyon sırasında "Gorda Sicaria (Şişman Suikastçı)" lakaplı 24 yaşındaki suç ortağı Paula Valentina Joya Rueda ve "Leopoldo" takma adıyla bilinen bir başka şüpheliyle birlikte yakalandı. Polis, tutuklama sırasında bir revolver (altıpatlar) ve 9 milimetrelik tabanca ele geçirdi. Bu silahların cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

Öte yandan genç kadının gözaltı görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

BİR DİZİ CİNAYET İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Öte yandan İspanyol haber kaynakları, genç kadının tutuklanmadan önce bölgede terör estiren bir grup tetikçiyi yönettiğini aktardı. Rodriguez'in "Los de la M" isimli organize suç çetesi adına Barrancabermeja bölgesinde bir dizi hedefe yönelik cinayet işlediği iddia ediliyor.

"BÖLGEDE SAKİNLİK DÖNEMİ BAŞLADI"

Magdalena Medio Polis Teşkilatı'ndan Yarbay Mauricio Herrera, tutuklamalarla ilgili olarak, "Alias La Muñeca ve 'Leopoldo'nun yakalanmasıyla bölgede bir sakinlik dönemi başlamış oldu. Bu tutuklamalar, cinayetlerden sorumlu suç yapılarını çökertme yolunda önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor."dedi.