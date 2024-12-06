Kolombiya'da 'Bebek' lakaplı kadın mafya lideri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kolombiya'da 'Bebek' lakaplı kadın mafya lideri tutuklandı

Kolombiya\'da \'Bebek\' lakaplı kadın mafya lideri tutuklandı

Kolombiya'da "Oyuncak bebek" lakaplı 23 yaşındaki kadın, organize suç dünyasına yönelik bir dizi cinayet ile eski sevgilisinin pusuya düşürülmesiyle bağlantılı olarak tutuklandı. Katil zanlısı kadının tutuklandığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

06.12.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da 23 Temmuz tarihinde Piedecuesta kırsalında iddiaya göre; "'La Muñeca (Oyuncak bebek)" lakaplı 23 yaşındaki Karen Julieth Ojeda Rodriguez, eski sevgilisi Deyvy Jesus'u para anlaşmazlığını çözme bahanesiyle çağırdı. Jesus, buluşma yerine gelirken motosikletli iki tetikçi tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından polis ekipleri Rodriguez'i izlemeye aldı.

SUÇ ORTAKLARIYLA BERABER YAKALANDI

Rodriguez, operasyon sırasında "Gorda Sicaria (Şişman Suikastçı)" lakaplı 24 yaşındaki suç ortağı Paula Valentina Joya Rueda ve "Leopoldo" takma adıyla bilinen bir başka şüpheliyle birlikte yakalandı. Polis, tutuklama sırasında bir revolver (altıpatlar) ve 9 milimetrelik tabanca ele geçirdi. Bu silahların cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

Öte yandan genç kadının gözaltı görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

BİR DİZİ CİNAYET İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Öte yandan İspanyol haber kaynakları, genç kadının tutuklanmadan önce bölgede terör estiren bir grup tetikçiyi yönettiğini aktardı. Rodriguez'in "Los de la M" isimli organize suç çetesi adına Barrancabermeja bölgesinde bir dizi hedefe yönelik cinayet işlediği iddia ediliyor.

"BÖLGEDE SAKİNLİK DÖNEMİ BAŞLADI"

Magdalena Medio Polis Teşkilatı'ndan Yarbay Mauricio Herrera, tutuklamalarla ilgili olarak, "Alias La Muñeca ve 'Leopoldo'nun yakalanmasıyla bölgede bir sakinlik dönemi başlamış oldu. Bu tutuklamalar, cinayetlerden sorumlu suç yapılarını çökertme yolunda önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor."dedi.

Kolombiya, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Bebek, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da 'Bebek' lakaplı kadın mafya lideri tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki muhaliflerin hedefi Şam, ilerleyiş devam ediyor
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus kent merkezine ulaştı
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:11:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da 'Bebek' lakaplı kadın mafya lideri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.