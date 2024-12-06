Kolombiya'da 23 Temmuz tarihinde Piedecuesta kırsalında iddiaya göre; "'La Muñeca (Oyuncak bebek)" lakaplı 23 yaşındaki Karen Julieth Ojeda Rodriguez, eski sevgilisi Deyvy Jesus'u para anlaşmazlığını çözme bahanesiyle çağırdı. Jesus, buluşma yerine gelirken motosikletli iki tetikçi tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından polis ekipleri Rodriguez'i izlemeye aldı.
Rodriguez, operasyon sırasında "Gorda Sicaria (Şişman Suikastçı)" lakaplı 24 yaşındaki suç ortağı Paula Valentina Joya Rueda ve "Leopoldo" takma adıyla bilinen bir başka şüpheliyle birlikte yakalandı. Polis, tutuklama sırasında bir revolver (altıpatlar) ve 9 milimetrelik tabanca ele geçirdi. Bu silahların cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
Öte yandan genç kadının gözaltı görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.
Öte yandan İspanyol haber kaynakları, genç kadının tutuklanmadan önce bölgede terör estiren bir grup tetikçiyi yönettiğini aktardı. Rodriguez'in "Los de la M" isimli organize suç çetesi adına Barrancabermeja bölgesinde bir dizi hedefe yönelik cinayet işlediği iddia ediliyor.
Magdalena Medio Polis Teşkilatı'ndan Yarbay Mauricio Herrera, tutuklamalarla ilgili olarak, "Alias La Muñeca ve 'Leopoldo'nun yakalanmasıyla bölgede bir sakinlik dönemi başlamış oldu. Bu tutuklamalar, cinayetlerden sorumlu suç yapılarını çökertme yolunda önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor."dedi.
Son Dakika › Dünya › Kolombiya'da 'Bebek' lakaplı kadın mafya lideri tutuklandı - Son Dakika
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