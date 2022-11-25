Duruşmaya çıplak şekilde katılan kadın hakim, apar topar görevden alındı - Son Dakika
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Duruşmaya çıplak şekilde katılan kadın hakim, apar topar görevden alındı

25.11.2022 10:15

Kolombiya'da sosyal medya hesabından yayınladığı cinsel içerikli fotoğraflarla tanınan kadın hakim, online bir duruşmaya yatakta altı çıplak şekilde katıldığının ortaya çıkmasının ardından görevden alındı.

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SON DAKİKA: Duruşmaya çıplak şekilde katılan kadın hakim, apar topar görevden alındı - Son Dakika
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