Duruşmaya çıplak şekilde katılan kadın hakim, apar topar görevden alındı
25.11.2022 10:15
Kolombiya'da sosyal medya hesabından yayınladığı cinsel içerikli fotoğraflarla tanınan kadın hakim, online bir duruşmaya yatakta altı çıplak şekilde katıldığının ortaya çıkmasının ardından görevden alındı.
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25.11.2022 11:21:20. #1.13#
SON DAKİKA: Duruşmaya çıplak şekilde katılan kadın hakim, apar topar görevden alındı - Son Dakika