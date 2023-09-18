Komada olduğu öne sürülen Kadirov ortaya çıktı

Ukrayna istihbaratı, Çeçen lider Ramazan Kadirov hakkında dikkat çekici bir rapor yayınladı. Raporda Kadirov'un böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle komaya girdiği iddia edildi. İddialar sonrasında sağlık durumu merak edilen Kadirov, bir video paylaşarak "İnternette gerçeği yalanlardan ayırt edemeyen, temiz havada yürüyemeyen, düşünceleri düzene sokamayan herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Yağmur mükemmel bir şekilde canlandırıcıdır." ifadelerini kullandı.

BÖBREK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Kadirov'un sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edildi. Raporda Kadirov'un komaya girdiği ve böbreklerinde rahatsızlık olduğu belirtildi.

"HASTALIĞI NÜKSETMİŞ DURUMDA"

Kadirov'un aceleyle Moskova'dan Çeçenistan'a götürüldüğü ve burada tedavi altına alındığı kaydedilirken hastalığının da sürekli nüksettiği açıklandı. Ukrayna istihbaratı sözcüsü Andrey Yusov, "Kadirov'un sağlık durumunun çok ağır olduğuna dair bilgi var. Birkaç gündür hastalığı nüksetmiş durumda ve durumu ağır" dedi.

YÜZÜNÜN ŞİŞTİĞİNE VURGU YAPTILAR

Son aylarda Kadirov'un bazı sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, Kadirov'un hızla kilo aldığına ve yüzünün de şiştiğine vurgu yaptı. Mart ayında Kadirov'un hastalandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden doktorların tedavi ettiği de öne sürülmüştü.

İDDİALARI VİDEO ÇEKEREK YALANLADI

Hasta yatağında olduğu öne sürülen Kadirov ise Telegram hesabından yağmurlu havada yürüyüş yaptığı anlara ait bir video paylaştı. Kadirov, iddiaları yalanlayarak "İnternette gerçeği yalanlardan ayırt edemeyen, düşüncelerini düzene sokamayan herkese şiddetle yağmurda yürümeyi tavsiye ediyorum." dedi.