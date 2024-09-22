Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52\'ye yükseldi

Dünya

Yaşları 9 ya da 10! 30 saniyede 160 bin TL\'lik hırsızlık yaptılar

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükselirken 17 kişi de yaralandı.

METAN GAZI SIKIŞMASI

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki Tebes kentindeki kömür madeninde patlama meydana geldi. Ülkenin yüzde 76 oranında kömür ihtiyacını karşılayan madende metan gazının sıkışması sonucu yaşanan patlama sırasında B bloğunda çalışan 52 işçi hayatını kaybetti, 17 işçi yaralandı.

"2 BLOKTA TOPLAM 69 İŞÇİ ÇALIŞIYORDU"

Güney Horasan Valisi Cevad Genaat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Patlama, kömür madenin B ve C bloklarında meydana geldi. İki blokta toplam 69 işçi çalışıyordu. Hali hazırda C blokta yoğun bir gaz birikimi var ve ekiplerimiz bu gazı tahliye etmeye çalışıyor. Gaz tamamen boşaltıldıktan sonra içeride bulunan işçiler için kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.