Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika
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Dünya

Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

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İran'da bir kömür madeninde metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi. Korkunç olayda 17 işçi yaralanırken ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

22.09.2024 13:07
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İran'ın Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükselirken 17 kişi de yaralandı.

METAN GAZI SIKIŞMASI

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki Tebes kentindeki kömür madeninde patlama meydana geldi. Ülkenin yüzde 76 oranında kömür ihtiyacını karşılayan madende metan gazının sıkışması sonucu yaşanan patlama sırasında B bloğunda çalışan 52 işçi hayatını kaybetti, 17 işçi yaralandı.

Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi

"2 BLOKTA TOPLAM 69 İŞÇİ ÇALIŞIYORDU"

Güney Horasan Valisi Cevad Genaat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Patlama, kömür madenin B ve C bloklarında meydana geldi. İki blokta toplam 69 işçi çalışıyordu. Hali hazırda C blokta yoğun bir gaz birikimi var ve ekiplerimiz bu gazı tahliye etmeye çalışıyor. Gaz tamamen boşaltıldıktan sonra içeride bulunan işçiler için kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52\'ye yükseldi

Maden, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tahsin Mehdevi:
    Geçmiş olsun kardeş İran halkına. ölenlere rahmet yaralılara şifa diliyorum. 36 25 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    Bu işin fıtratın da varmış ya 0 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    yobazlığın olduğu yerde kan ve gözyaşı vardır eğitim lazım 0 0 Yanıtla
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