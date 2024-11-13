Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor - Son Dakika
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Dünya

Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor

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Balkanlar'da başlayan kar yağışı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da etkisini gösterdi. Türkiye'ye de soğuk ve yağışlı havanın gelmesi bekleniyor. Bulgaristan ve diğer Balkan ülkeleri kışa girdi. Yağışların Türkiye'de genellikle yağmur olarak düşmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

13.11.2024 08:01
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Soğuk ve yağışlı havanın etkisini artırdığı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da kar yağışı görüntülendi. Yağışların Türkiye'ye yağmur olarak düşmesi beklense de, yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

HAVALAR DAHA DA SOĞUYACAK

İstanbul'da Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi beklenirken, hava sıcaklığında da yine hafta sonuna kadar kademeli olarak düşüş görülecek. İstanbul'un yanı sıra Kuzey Ege Kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinde de yağış beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin batı bölgelerinde yoğun bulutlanma hakim olurken, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinde seyredeceği, ancak Cuma gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak hafta sonu boyunca kuzey, iç ve batı kesimlerde düşüş göstererek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor

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Son Dakika Dünya Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor - Son Dakika

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