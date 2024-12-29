Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı "kuş çarpmasına" karşı uyardığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı "kuş çarpmasına" karşı uyardığı ortaya çıktı

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Güney Kore'de ilk belirlemelere göre 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin "kuş çarpmasına" karşı uyardığı pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı. Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

29.12.2024 14:27
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Güney Kore'de Jeju Air hava yolu şirketine ait bir yolcu uçağı, başkent Seul'ün 288 kilometre güneybatısındaki Muan şehrindeki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişte kaza yaptı. İniş sırasında kontrolünü kaybederek pistten çıkan uçak, havalimanını çevreleyen duvara çarparak infilak etti. Kazada ilk belirlemelere göre 179 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

PİSTİN SONUNDAKİ DUVARA ÇARPIP İNFİLAK ETTİ

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığı, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını aktardı. Ulusal televizyonlarda yayınlanan görüntülerde gövdesi üzerinde piste inmeye çalışan uçağın yavaşlayamadığı ve pistin sonundaki duvara çarptığı görüldü.

Kontrol kulesinin 174 kişiye mezar olan uçağı 'kuş çarpmasına' karşı uyardığı ortaya çıktı

179 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olan uçaktaki yangını söndürdü, 2 kabin personelini kurtardı. 181 kişiyi taşıyan uçaktaki kalan 179 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Bir itfaiye yetkilisi uçağın duvara çarpmasının ardından yolcuların hayatta kalma şansının düşük olduğunu belirterek, "Uçak neredeyse tamamen yok oldu, hayatını kaybedenleri teşhis etmek güç. Kalıntıların incelenmesi zaman alacak." dedi. Bangkok-Muan seferini yapan uçaktaki 175 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan 2'sinin Tayland vatandaşı, diğerlerinin ise Güney Kore vatandaşı olduğu kaydedildi.

Kontrol kulesinin 174 kişiye mezar olan uçağı 'kuş çarpmasına' karşı uyardığı ortaya çıktı

BAKAN TALİMATI VERDİ

Ülkede devlet bakanı ve başbakan hakkında süren azil süreçleri nedeniyle iki makama da vekalet eden Maliye Bakanı Choi Sang-mok, kazanın ardından havalimanına gelirken görevlilere arama kurtarma çalışmaları için tüm çabaların sarf edilmesi talimatını verdi. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Choi, hükümetin olanaklı tüm yardımı yapacağını belirtti.

Kontrol kulesinin 174 kişiye mezar olan uçağı 'kuş çarpmasına' karşı uyardığı ortaya çıktı

EMNİYET SEFERBER OLDU

Devlet Başkanlığı Ofisi'nde, Genel Sekreter Chung Jin-suk başkanlığında ilgili birimlerin sekreterlerinin katıldığı acil durum toplantısı yapıldı. Emniyet Genel Müdürü Vekili Lee Ho-young, polis birimlerine tüm imkanları seferber ederek itfaiye ve diğer birimlerle birlikte çalışma talimatı verdi. Jeju Air Üst Yöneticisi (CEO) Kim E-bae, kazanın ardından yaptığı özür açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve kurbanların yakınlarına her türlü desteği sağlayacakları sözünü verdi.

Kontrol kulesinin 174 kişiye mezar olan uçağı 'kuş çarpmasına' karşı uyardığı ortaya çıktı

KONTROL KULESİNDEN UYARI GİTMİŞ

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında, uçak inmeden yaklaşık 6 dakika önce kontrol kulesinin, "kuş çarpmasına" karşı uyardığı, pilotun daha sonra "imdat" çağrısı yaptığı aktarıldı. Yetkililer, iniş takımları arızasının, kuş çarpmasından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

Kontrol kulesinin 174 kişiye mezar olan uçağı 'kuş çarpmasına' karşı uyardığı ortaya çıktı

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan 179 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında Türkiye'den de taziye mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kore Cumhuriyeti'nin Muan Havalimanı'nda bugün (29 Aralık) meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı "kuş çarpmasına" karşı uyardığı ortaya çıktı

Uluslararası, Güney Kore, Yaşam, Dünya, Kore, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı 'kuş çarpmasına' karşı uyardığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    3 cü dünya savaşını çıkartmak için dünyayı karıştıran gizli dünya dışı varlıklar harekete geçmiş olabilir yoksa bir uçağın düşmesi çok zordur çok büyük pilotaj hatası olması gerekir 15 43 Yanıtla
    Emin çetiner:
    yapma ya 0 0
    Osman Koca:
    yine geldi annesinin istemediği varlık 0 0
    kamer tekeş:
    cahillik nasil,guzel mi? 0 0
    Mustafa Görmüş:
    bi konudada yorumun olmasın oe 0 0
  • Koray ERDOGAN:
    bu trump dünyanın başına bela olacak demedi demeyin 17 5 Yanıtla
  • beyinsiz japon:
    Küstüm şowda latif doğan ile düet yapan halam nezakete slm 5 11 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    pist sonundaki duvarın bu gibi durumlara göre yapılması gerekmezmiydi kabahat gene kuşların oldu 5 2 Yanıtla
  • Bir varmış bir yokmuş:
    Ne oluyor yahu bu uçaklara ???? 4 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sabotaj 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı "kuş çarpmasına" karşı uyardığı ortaya çıktı - Son Dakika
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