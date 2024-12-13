Kontrolden çıkan uçak otoyola düştü: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Dünya

Kontrolden çıkan uçak otoyola düştü: 4 kişi yaralandı

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Texas'ın Victoria kentinde 1981 yapımı çift motorlu Piper PA-31 tipi bir uçak acil iniş yapmaya çalışırken otoyola düştü ve üç araca çarptı. Kazada uçak ikiye bölündü ve parçaları etrafa saçıldı. Olayda üç kişi hafif, bir kişi ise ağır yaralandı. Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın neden acil iniş yapmak zorunda kaldığına dair soruşturma başlattı.

13.12.2024 09:56  Güncelleme: 10:07
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Texas'ın Victoria kentinde dün saat 15:00'te bir uçak acil iniş yapmaya çalışırken otoyola düştü, ikiye bölündü ve üç araca çarptı.

1981 yapımı çift motorlu Piper PA-31 tipi uçağın otoyola düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde uçağın büyük bir hızla yola inmeye çalıştığı görülüyor. Nispeten düz bir iniş yapmasına rağmen, büyük bir kaos yaşandı. Kazanın ardından uçağın ikiye bölündüğü ve parçalarının etrafa saçıldığı görüldü. Çarpışmaya karışan araçlardan birinin yan yattığı, ön camının yerinden çıktığı ve gövdesinin parçalandığı belirlendi.

Görgü tanığı Tony Ponyor yaşananları şöyle anlattı: "Üzerimden bir Cessna uçağı geçiyor sandım, çok alçaktan uçuyordu. Sonra sallanmaya ve yalpalamaya başladı. Düşeceğini düşündüm. Üzerime düşeceğinden korktum. Ardından patlama endişesi yaşadım çünkü yerde benzin vardı. Şaşırtıcı şekilde hiçbir şey yanmıyordu, duman bile yoktu. Kanat altında sıkışan kadınla konuşmaya gittim."

Ponyor, ilk yardıma koşan kişi oldu: "Arabamı park edip pilotun yanına koştum. 70-80 yaşlarında bir adamdı. Kemerini çözdüm ama kapılar sıkışmıştı. Yüzü kanlıydı ama bilinci açıktı. Ardından ağır yaralı kadına yardım ettim. Yüzü ve elleri kan içindeydi, sağlık ekipleri hemen müdahale etti."

Victoria Polis Departmanı Başkan Yardımcısı Eline Moya, Victoria East Lisesi yakınında meydana gelen kazada üç kişinin hafif, bir kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Moya, "Daha kötü sonuçlanmadığına seviniyoruz. Her gün karşılaştığımız bir durum değil" dedi.

Houston'ın 240 kilometre güneybatısında meydana gelen kazayla ilgili Federal Havacılık İdaresi (FAA) soruşturma başlattı. Uçağın neden acil iniş yapmak zorunda kaldığı henüz bilinmiyor.

Kontrolden çıkan uçak otoyola düştü: 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan uçak otoyola düştü: 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan uçak otoyola düştü: 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan uçak otoyola düştü: 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan uçak otoyola düştü: 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan uçak otoyola düştü: 4 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, 3-sayfa, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kontrolden çıkan uçak otoyola düştü: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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