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Konya, Cumhuriyet'in 100. yılında dünya belediyelerine başkanlık edecek - Son Dakika

Konya, Cumhuriyet'in 100. yılında dünya belediyelerine başkanlık edecek

Son Güncelleme: 23.10.2023 12:47

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023'te Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı devralacaklarını belirtti. 26-27-28 Ekim tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Dünya Konseyi'nde, Konya'nın tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları vereceğini ifade etti.

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Dünya Konseyi "Geleceği Tasavvur Etmek" temasıyla 26-27-28 Ekim tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 140 ülkeden 240 binden fazla üyesi bulanan ve 5 milyar kentliyi temsil eden UCLG'nin dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olduğunu hatırlatarak, Konya olarak böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"KONYA'MIZDAN TÜM DÜNYAYA BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJLARI VERECEĞİZ"

Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2023'ün Türkiye için çok özel bir tarih olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı devralacağımız UCLG Dünya Konseyi'nde hoşgörünün şehri Konya'mızdan tüm dünyaya en güçlü şekilde barış ve kardeşlik mesajları vereceğiz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 11.'si olan sürdürülebilir şehirler ve topluluklara ulaşmak, kimsenin geride kalmadığı şehirler inşa etmek ve hiçbir şehir halkının geride kalmayacağı bir dünya için çalışacağız. Özellikle Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda akan kanın sona ermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Rusya- Ukrayna arasında devam eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan krizin son bulması için de elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Dünya Konseyimizde iyi yönetişim ve toplumsal kapsama ilkelerine dayanarak; şehirlerimiz için ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki gelişimi desteklemek, zorunlu göçe tabii tutulan insanlara el uzatmak ve çevresel kalkınmayı sağlamak amacıyla çalışmalar da yapacağız. Konya'mız son yıllarda küresel vizyonunu ve uluslararası ilişkilerini güçlendiren bir şehir haline geldi. Biz de UCLG çatısı altında dünya belediyelerine başkanlık ederek, 7 kıtadan üyelerimizle birlikte daha yaşanılabilir bir dünya inşa etmek için gayret göstereceğiz. Yerel ve bölgesel yönetimlerin Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi olan UCLG'ye başkanlık edecek olmamız ülkemize, şehrimize ve tüm Konyalı hemşehrilerimize büyük değer katacak" diye konuştu.

Konya, Cumhuriyet'in 100. Yılında Dünya Belediyelerine Başkanlık Edecek

"ŞEHRİMİZİN TANITIMINA VE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

UCLG çatısı altında tüm insanlığa hizmet etmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Altay, "UCLG Dünya Konseyi'nde dünya genelinden kent yönetim liderlerini, yerel yönetim temsilcilerini, sivil toplum örgütlerini ve uluslararası paydaşları Konya'da misafir edeceğiz. UCLG Dünya Konseyi'nin bu yılki toplantısı, Konya'nın tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak ve Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz sürdürülebilir şehir çalışmalarını göstermek için de önemli bir fırsat oluşturacak. Katılımcılar, toplantının yanı sıra Konya'nın tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfedecek. Üç gün sürecek organizasyon şehrimizin ekonomisi ve tanıtımı için de çok önemli bir katkı sağlayacak. Konya'mız için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

342 BELEDİYE BAŞKANI VE 7 KITADAN KATILIMCI

Dünya genelinden 342 yerel ve bölgesel yönetim temsilcisinin ve yedi kıtadan konukların yer alacağı UCLG Dünya Konseyi "Geleceği Tasavvur Etmek" temasıyla 26-27-28 Ekim tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılacak. Dünya Konseyi boyunca; farklı ülkelerden ve kıtalardan gelen konuşmacıların katılacağı oturumlarda yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar, sürdürülebilirlik hedefleri ve küresel iş birliği konularında görüşler ele alınacak.

UCLG Dünya Konseyi'nde UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı, Ana Tüzük Komitesi Toplantısı, Mali Komite ve Dünya Konseyi gibi idari toplantılar gerçekleştirilecek. Ayrıca UCLG Bölge Teşkilatları da kendi grup toplantılarını bu kapsamda düzenleyecek. Bunlara ek olarak yerel diplomasi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması amacıyla çeşitli konularda oturumlar da yapılacak.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Konya, Cumhuriyet'in 100. yılında dünya belediyelerine başkanlık edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya, Cumhuriyet'in 100. yılında dünya belediyelerine başkanlık edecek - Son Dakika
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