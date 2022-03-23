Köpeğinin saldırısına uğrayan kadını komşuları kurtardı! O anlar kamerada - Son Dakika

Kadın sürünerek asansöre girmeyi başarıp asansörü çalıştırdı. Bu sırada köpek yerde kendini korumaya çalışmaktan yorgun düşen kadına saldırmaya devam etti. Kadın, asansör lobiye geldiği sırada asansörden çıkmayı başardı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları kadını köpeğin saldırısından kurtardı.

Vücudunun farklı yerlerinde yaralar oluşan kadının sağ el parmakları kırıldı. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, yetkililer köpeğin psikilojik durumunu tespit etmek için köpeği 10 günlük bir gözlem sürecine aldı. Gözlemden sonra köpeğin durumuna rehabilitasyon sürecine alınması veya iğne ile öldürülmesine karar verilecek.