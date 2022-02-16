Köpekbalığının denizde yüzen adamı yediği anlar kan dondurdu

Sydney'de bulunan Little plajındaki olay kan dondurdu. Denizde yüzen bir adam, 4 metre uzunluğundaki köpekbalığının saldırısına uğradı. Köpek balığı, adama saldırmaya başladı. Kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde ise adamın parçalarını bulabildi.

ÇARESİZLİK İÇERİSİNDE İZLEDİLER

Köpekbalığının saldırı anları, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Plajdakilerin köpek balığı saldırısını çaresiz gözlerle izledikleri görüldü. Olayın ardından plaj, 24 saat boyunca kapatıldı.