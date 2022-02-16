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Köpekbalığının denizde yüzen adamı yediği anlar kan dondurdu - Son Dakika

Köpekbalığının denizde yüzen adamı yediği anlar kan dondurdu

16.02.2022 16:12

Avustralya Sydney'de bulunan Little plajında köpekbalığının, denizde yüzen adamı yediği anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Çevredekilerin durumu çaresizlik içerisinde izlediği görüldü.

Sydney'de bulunan Little plajındaki olay kan dondurdu. Denizde yüzen bir adam, 4 metre uzunluğundaki köpekbalığının saldırısına uğradı. Köpek balığı, adama saldırmaya başladı. Kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde ise adamın parçalarını bulabildi.

ÇARESİZLİK İÇERİSİNDE İZLEDİLER

Köpekbalığının saldırı anları, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Plajdakilerin köpek balığı saldırısını çaresiz gözlerle izledikleri görüldü. Olayın ardından plaj, 24 saat boyunca kapatıldı.

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Köpek Balığı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Köpekbalığının denizde yüzen adamı yediği anlar kan dondurdu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Köpekbalığının denizde yüzen adamı yediği anlar kan dondurdu - Son Dakika
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