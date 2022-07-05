Köpekbalığının kanlı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde akılalmaz cankurtaran ihmali - Son Dakika
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Köpekbalığının kanlı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde akılalmaz cankurtaran ihmali

05.07.2022 15:19
Köpekbalığının kanlı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde akılalmaz cankurtaran ihmali

Kızıldeniz'de iki gün önce köpekbalığı saldırısında Avustralyalı Elisabeth Sauer hayatını kaybetti. Kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı. Buna göre cankurtaranların, bölgedeki turistler tarafından yapılan 'suda köpek balığı var' uyarısını gülerek geri çevirdiği belirlendi.

Kızıldeniz'in Mısır kıyısında iki gün önce meydana gelen olay, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Bölgede tatil yapan Avustralyalı Elisabeth Sauer, yüzdüğü sırada köpekbalığı saldırısına maruz kaldı. Sauer, saldırı sonucu köpekbalığı tarafından parçalanarak öldürüldü.

Köpekbalığının kanlı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde akılalmaz cankurtaran ihmali

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadının ölümü hakkında Mısır polisi tarafından soruşturma başlatıldı. İki günden bu yana devam eden soruşturma sonucunda dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Polis ekipleri, kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğuna da vurgu yaptı.

Köpekbalığının kanlı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde akılalmaz cankurtaran ihmali

UYARIYI GÜLEREK GERİ ÇEVİRMİŞLER

Buna göre cankurtaranların, olaydan sadece dakikalar önce bölgedeki Rus turistler tarafından 'Suda köpekbalığı var, insanları çıkarın' uyarısını dikkate almadığı ve sudakilere uyarı yapmadığı tespit edildi. Turistlerin uyarısından sadece 15 dakika sonra ise olayın meydana geldiği öğrenildi.

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SON DAKİKA: Köpekbalığının kanlı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde akılalmaz cankurtaran ihmali - Son Dakika
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