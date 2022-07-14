Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022 kehaneti çok fena, herkes şimdiden hazırlığını yapsın: Kıtlık ve kuraklık olacak - Son Dakika
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Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022 kehaneti çok fena, herkes şimdiden hazırlığını yapsın: Kıtlık ve kuraklık olacak

14.07.2022 20:32

12 yaşında görme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı kehanet yeniden gündeme geldi. Vanga, 2022 yılında kıtlık ve kuraklık olacağını savunuyor. Şu ana kadar yaşanan gıda sorunları Vanga'nın kehanetine yoruldu. Yılın geri kalanında kehanetlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise merak konusu.

Dünya genelinde yaşanan enflasyon sorunu ve gıdaya erişim noktasındaki sıkıntılar, kahinler tarafından yıllar önce ortaya atılan kehanetleri de yarışa soktu. "Her dediği çıkan kahin" olarak adlandırılan Nostradamus'un kehanetlerinin ardından bu kez de 12 yaşında görme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle "Kör kahin" olarak adlandırılan Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetleri gündem oldu.

BİRÇOK OLAYI BİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

11 Eylül terör saldırıları, Obama'nın başkan seçilmesi, Brexit oylaması ve hatta koronavirüs salgınını kehanetleri ile bildiği iddia edilen ve Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı kehanetler arasında bulunan iki kehanet ise merak konu su oldu.

KURAKLIK VE KITLIK OLACAĞINI SÖYLEDİ

Baba Vanga son kehanetinde, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerde su kıtlığı yaşanacağını ön gördü. Ayrıca 2022 yılında da insanları kıtlığın beklediğini iddia etti. Şu ana kadar gıdada yaşanan bazı sorunlar, Baba Vanga'nın kehanetlerine yorulsa da Vanga'nın bahsettiği kadar keskin bir kıtlığın olup olmayacağı ise yıl sonuna kadar netleşmiş olacak.

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Baba Vanga, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kör Kahin Baba Vanga'nın 2022 kehaneti çok fena, herkes şimdiden hazırlığını yapsın: Kıtlık ve kuraklık olacak - Son Dakika


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