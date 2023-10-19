Korkulan oluyor! İsrail sınırdaki askerlere ''Hazır olun'' mesajı gönderdi

Arap Parlamentosu\'nda bir yiğit çıkıp İsrail zulmüne isyan etti

Gazze'yi günlerdir tam abluka altında tutan İsrail, tank ve kara birliklerini de sınırda hazır bekletiyor. İsrail Savunma Bakanı, beklenen kara harekatı için askerlere bir mesaj göndererek "Hazır olun" dedi. Mesajda," Gazze'ye girmenin bir bedeli olacak ve İsrail bunu ödemeye hazır. Savaşın amacı Hamas'ı yok etmektir ve kayıplar olsa da savaşın süresi ne olursa olsun hedefe ulaşılacaktır" denildi.

İSRAİL TANKLARI VE ASKERLERİ SINIRDA BEKLİYOR

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonu sonrası bölgede gerilim düşmüyor. Misilleme olarak tam ablukaya aldığı Gazze'yi bombalayan İsrail, bir yandan da kara birliklerini ve tanklarını sınıra yaklaştırdı.

İSRAİL ASKERLERİNE "HAZIR OLUN" MESAJI

Sınırdaki güçler, Gazze Şeridi'ne "Gir" emrini beklerken tansiyon da düşmüyor. Hamas, İsrail'e yönelik füze ateşlerini sürdürürken, İsrail de Gazze'yi yönelik hava saldırına devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı,kara harekatı için sınırda bekleyen askerlerine ise "Hazır olun" mesajı gönderdi.

"GAZZE'YE GİRMENİN BİR BEDELİ OLACAK, İSRAİL BUNU ÖDEMEYE HAZIR"

İsrail askerlerine gönderilen mesajda, "Gazze'ye girmenin bir bedeli olacak ve İsrail bunu ödemeye hazır. Savaşın amacı Hamas'ı yok etmektir ve kayıplar olsa da savaşın süresi ne olursa olsun hedefe ulaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti. İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.