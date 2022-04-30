Korkunç anlar! Hırçın çakal, tek bulduğu çocuğun suratını parçaladı - Son Dakika
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Korkunç anlar! Hırçın çakal, tek bulduğu çocuğun suratını parçaladı

30.04.2022 19:03

Annesi ve kardeşiyle birlikte Kaliforniya'da bulunan Huntington plajına giden 3 yaşındaki kız çocuğu, çakal saldırısına uğradı. Çakalın yüzünü parçalaması nedeniyle ağır yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Kaliforniya'da bulunan Huntington plajına annesi ve kardeşiyle birlikte gezmeye giden 3 yaşındaki kız çocuğu, korkunç bir saldırıya uğradı. Fox 11 televizyonu tarafından yayınlanan görüntüler, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

ÇOCUĞUN SURATINI PARÇALADI

Vahşi çakal, plajda her şeyden habersizce yürüyen küçük çocuğun suratını parçaladı. Görüntülerde, kız çocuğunun kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.

AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin müdahalesi sonucunda çakal kaçarken, kız çocuğunun yüzünde ise ağır yara oluştu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmaması ise sevindirdi. Polisin ateş ettiği çakallardan biri öldü, diğeri ise kaçmayı başardı.

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