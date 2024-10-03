Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria\'yı vurdu

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İsrail, Gazze, Lübnan, Şam saldırılarının ardından bu kez işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu verirken kamptan gelen görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail savaş uçakları, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaşamını yitirenlerle ve yaralıların Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, saldırıyı doğrulayarak, saldırıyı İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ile ortak bir operasyon olarak nitelendirdi.