Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria'yı vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria'yı vurdu

Geniş Video İzle

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, bu kez işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampını vurdu. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

03.10.2024 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze, Lübnan, Şam saldırılarının ardından bu kez işgal altındaki Batı Şeria'da bir mülteci kampını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı acı bilançoyu verirken kamptan gelen görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria'yı vurdu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail savaş uçakları, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Yaşamını yitirenlerle ve yaralıların Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria'yı vurdu

İsrail ordusu, saldırıyı doğrulayarak, saldırıyı İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ile ortak bir operasyon olarak nitelendirdi.

Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria\'yı vurdu

Savaş ve Çatışma, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria'yı vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 00:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: Korkunç görüntüler geliyor! İsrail savaş uçakları bu kez Batı Şeria'yı vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement