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Koronavirüsün yeni hedefi 5-11 yaş grubu! Hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı - Son Dakika

Koronavirüsün yeni hedefi 5-11 yaş grubu! Hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı

02.01.2022 07:50

Dünya koronavirüs kabusundan bir türlü uyanamıyor. Salgının merkez üssü haline gelen ABD'de 50 yaşın altındaki vaka sayılarının patlama yapması ülkeyi harekete geçirirken, yetkililer özellikle 5-11 yaş arasındaki gençlerin hastalanma oranının iki kat arttığına dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de günlük korona vaka sayıları rekor seviyelere ulaşırken, yetkililer gençler arasındaki vaka sayılarının hızla artışına dikkat çekti.

YÜZDE 58 ARTIŞ GÖSTERDİ

ABD'de çocukların 7 günlük hastaneye kaldırılma ortalamaları yüzde 58 artarken bütün yaş grupları arasında hastaneye kaldırılma oranı ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Reuters haber ajansı, hastaneye kaldırılan çocukların yüzde 25'inden daha azının aşılı olduğunu duyurdu.

HASTALANMA ORANI İKİ KAT ARTTI

Koronavirüsün en çok görüldüğü eyaletlerden Los Angeles'ta ise 18-29 yaş arasındaki vaka sayısı 1 ay önceye göre 8 kat daha fazlayken, 30'lu ve 40'lı yaşlarındaki hasta sayısı da 6 kat artmış durumda. Eyaletin bazı bölgelerinde 5-11 yaş arasındaki gençlerin hastalanma oranı da iki kat artarken diğer eyaletlerde de benzer bir artış eğilimine dikkat çekildi.

800 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre salgının başladığı günden beri ABD'de 54.747.971 insanda koronavirüs tespit edilirken 825.552 insan da hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

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Son Dakika Dünya Koronavirüsün yeni hedefi 5-11 yaş grubu! Hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Koronavirüsün yeni hedefi 5-11 yaş grubu! Hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı - Son Dakika
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