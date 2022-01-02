Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de günlük korona vaka sayıları rekor seviyelere ulaşırken, yetkililer gençler arasındaki vaka sayılarının hızla artışına dikkat çekti.
ABD'de çocukların 7 günlük hastaneye kaldırılma ortalamaları yüzde 58 artarken bütün yaş grupları arasında hastaneye kaldırılma oranı ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Reuters haber ajansı, hastaneye kaldırılan çocukların yüzde 25'inden daha azının aşılı olduğunu duyurdu.
Koronavirüsün en çok görüldüğü eyaletlerden Los Angeles'ta ise 18-29 yaş arasındaki vaka sayısı 1 ay önceye göre 8 kat daha fazlayken, 30'lu ve 40'lı yaşlarındaki hasta sayısı da 6 kat artmış durumda. Eyaletin bazı bölgelerinde 5-11 yaş arasındaki gençlerin hastalanma oranı da iki kat artarken diğer eyaletlerde de benzer bir artış eğilimine dikkat çekildi.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre salgının başladığı günden beri ABD'de 54.747.971 insanda koronavirüs tespit edilirken 825.552 insan da hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Dünya › Koronavirüsün yeni hedefi 5-11 yaş grubu! Hastaneye kaldırılan çocukların sayısı resmen patladı - Son Dakika Dünya