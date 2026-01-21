Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu - Son Dakika
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu
21.01.2026 06:34
Suriye'de köşeye sıkışan terör örgütü SDG elebaşlarından İlham Ahmed, İsrail ile temas halinde olduklarını itiraf etti. Tel Aviv'e çağrıda bulunan İlham Ahmed "İsrail devleti tarafından bazı isimlerle bizim tarafımız arasında iletişimler var. Eğer bu görüşmeler destekle sonuçlanırsa, kaynağı ne olursa olsun bu desteğe açık oluruz" dedi.

Suriye'de hüsrana uğrayan terör örgütü YPG/SDG cephesinden İsrail itirafı geldi. SDG'nin elebaşlarından İlham Ahmed, İsrailli isimlerle temas halinde olduklarını açıkça kabul etti.

"İSRAİL İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Ahmed, "İsrail devleti tarafından bazı isimlerle bizim tarafımız arasında iletişimler var. Eğer bu görüşmeler destekle sonuçlanırsa, kaynağı ne olursa olsun bu desteğe açık oluruz" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE SON DURUM

Suriye ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden hemen önce 19.00 sularında, Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkini örgütten kurtardı. Suriye ordusu gündüz saatlerinde, Halep'e bağlı Ayn el-Arab ilçesinin güney kesimlerinde örgüt unsurlarıyla şiddetli çatışmaların ardından Sırrin beldesine girerek ilerleme kaydetmişti.

Fırat Nehri'nin batısındaki ordu güçlerinin, nehrin karşı tarafında tepelik alanda yuvalanan teröristlerin açtığı yoğun ateş nedeniyle köprüyü geçememesinden ötürü Suriye ordusu , Sırrin cephesindeki ilerleyişini hızlandırdı. Sırrin'den kuzeydeki Ayn el-Arab ilçesi yönüne ilerleyen ordu, Karakozak köyünün bulunduğu mevkiyi çevirdi.

Bölge, Şam yönetimi ile örgüt arasında 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesten hemen önce 19.00 sularında Suriye ordusunun hakimiyetine girdi. Terör örgütünün köprü çevresi ve Süleymah Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınlamış olması nedeniyle arazinin içine henüz girilemedi. Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek.

Son Dakika Dünya Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu - Son Dakika

