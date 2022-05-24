Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününde dağıtılan makarna porsiyonu alay konusu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününde dağıtılan makarna porsiyonu alay konusu oldu

24.05.2022 10:43
Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününde dağıtılan makarna porsiyonu alay konusu oldu

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak evlendikten sonra görkemli bir düğün yapan Kourtney Kardashian ve Travis Barker çiftinin yemek tercihi alay konusu oldu. Çiftin düğününde dağıtılan makarnanın porsiyonunu gören sosyal medya kullanıcıları, "Tabağa tek lokmalık makarna koymuşlar" yorumunu yaptı.

Kardashian ailesinin en büyük üyesi Kourtney Kardashian, bir süredir dolu dizgin aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile İtalya'da evlendi. 15 Mayıs'ta Kaliforniya'da resmi olarak evlenen çift, Portofino'da büyük bir düğün düzenledi.

KARDASHIAN DUVAĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

43 yaşındaki reality şov yıldızı düğününde korse detaylı beyaz kısa bir gelinlik ile uzun duvak tercih etti. Kardashian'ın gelinliğinden çok duvağında yer alan dini motifler dikkat çekti. Dövmeleriyle her daim dikkatleri üzerinde toplayan Travis Barker ise düğününde siyah bir damatlık giydi. Kardashian'ın annesi Kris Jenner ve kız kardeşleri Kim, Khloe, Kendall ve Kylie de düğüne katılanlar arasındaydı.

DÜĞÜNDE DAĞITILAN MAKARNANIN PORSİYONU DİKKAT ÇEKTİ

Dünyaca ünlü bir İtalyan markanın sponsor olduğu düğünde hiçbir masraftan kaçınılmadı. Her detayın düşünüldüğü düğünde ikram edilen yemekler ise dikkat çekti. Kylie Jenner, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda düğünde ikram edilen makarnayı gösterdi. Jenner'in paylaşımının ardından çiftin düğününde servis edilen makarnanın porsiyonu sosyal medyada alay konusu oldu.

ALAY KONUSU OLDU

Düğünde ikram edilen makarnanın porsiyonunu gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Kourtney'nin düğünündeki makarna porsiyonu şimdiye kadar gördüğüm en üzücü şeylerden biri", "Bu bir porsiyon değil, bir ağız dolusu" ve "Yetişkin bir kişinin porsiyonu tavada" yorumlarını yaptı.

YORUMLAR
500
Düğünle ilgili paylaşım sosyal medyayı çalkaladı: 2020'de eniştemdi şimdi eşim Düğünle ilgili paylaşım sosyal medyayı çalkaladı: 2020'de eniştemdi şimdi eşim Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü

Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Düğün, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününde dağıtılan makarna porsiyonu alay konusu oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
10:36 Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gördüğünü anlattı: "Allah senden razı olsun" diyorlar
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:14 İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:55:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününde dağıtılan makarna porsiyonu alay konusu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement