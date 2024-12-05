Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

Yakup Turnagöl:

Adamlar Araplara her türlü yalakalığı yapıyor, niye ? Çünkü Araplarda para çok. Amma velakin bizim laikçilere bir türlü bu Arap düşmanlığından başka bir hayat felsefesi olmadı. Cehaletinize hayran olmamak mümkün değil, siz oldukça bu memleket biraz zor ilerleyecek. Ama size rağmen ilerleyecek inşaAllah.