Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum - Son Dakika
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Dünya

Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İngiltere ziyareti sırasında, Kral III. Charles'ın Arapça konuşması dikkat çekti. Buckingham Sarayı'nda düzenlenen devlet ziyafetinde Katar Emiri'ne 'Esselamu aleykum' diyerek hitap eden Kral Charles, ''Birleşik Krallığa tekrar hoşgeldiniz, ikinci eviniz... Birleşik Krallık, Katar'ın batı dünyasının en eski dostu olmasından gurur duyuyor.'' dedi. Bu durum, Katar Emiri Al Sani'nin yüz ifadesinden de memnuniyetle karşılandı.

05.12.2024 00:17
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yeni yatırımlar ve iş birlikleri için İngiltere'yi ziyaret etti.

Katar Emiri ve eşi Nura bint Hazal ed-Dusari, başkent Londra'daki Whitehall'da Kral III. Charles tarafından karşılandı.

Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

Görkemli törene Prens William ve kanser tedavisi için önleyici kemoterapi tedavisi gören eşi Kate Middleton da katıldı.

Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

KRAL CHARLES ARAPÇA KONUŞTU

Kral Charles'ın, Buckingham Sarayı'nda onuruna devlet ziyafeti verilen Katar Emiri Al Sani'ye Arapça hitap etmesi ise dikkatleri çekti.

Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

Sözlerine "Esselamu aleykum" diyerek başlayan Kral Charles, Arapça "Birleşik Krallığa tekrar hoşgeldiniz, ikinci eviniz... Birleşik Krallık, Katar'ın batı dünyasının en eski dostu olmasından gurur duyuyor." dedi.

Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

Öte yandan, Kral Charles'ın Arapça konuşmasından duyduğu memnuniyetin Katar Emiri Al Sani'nin yüzüne yansıdığı görüldü.

Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum

Kral Charles, Diplomasi, Politika, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kral Charles Arapça konuştu: Esselamu aleykum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • abdurrahman yilmazturk:
    Biz senelerdir konuşuyoruz. Cocuklarinizin hatta kendi isimlerimiz bile Arapca. Ama bir Arap cocuguna asla Turkce isim koymaz. Keske ALLAH Arapça dışında baska diller de bilseydi cennette sadece Arapca konusulacak. Kesin bilgi dün görüştüm. 3 8 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Adamlar Araplara her türlü yalakalığı yapıyor, niye ? Çünkü Araplarda para çok. Amma velakin bizim laikçilere bir türlü bu Arap düşmanlığından başka bir hayat felsefesi olmadı. Cehaletinize hayran olmamak mümkün değil, siz oldukça bu memleket biraz zor ilerleyecek. Ama size rağmen ilerleyecek inşaAllah. 0 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Güzel Konuşuyorsun 1 0 Yanıtla
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