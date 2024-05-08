Kral Charles, Prens William'ı Prens Harry'nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu'nun Albayı olarak atayacak

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Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın gelecek hafta düzenlenecek bir törenle Prens William'ı, Prens Harry'nin eski görev yaptığı Ordu Hava Kolordusu'nun Albayı olarak atayacağını duyurdu. Bu karar, Kral'ın Harry'nin Birleşik Krallık'taki Invictus ziyareti sırasında Dük'le görüşemeyeceğini açıklamasından saatler sonra geldi.

Kral'ın bu zamanlaması, dün birkaç saat içinde Harry'ye yönelik iki önemli karar almasıyla dikkat çekti. Kral, 31 yıl boyunca kendisinin üstlendiği bu görevi en büyük oğluna devrediyor. Üç mil uzaklıkta olmalarına rağmen Kral'ınile görüşemeyecek kadar meşgul olduğunu iddia etmesi, bir dışlama olarak algılanabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Harry'nin sözcüsü, Kral'ın yoğun programı nedeniyle görüşmenin mümkün olmadığını teyit etti. Kral, kanser tedavisi sonrası kamusal görevlerine dönmüştü. Bu sırada Harry, Londra'da bulunduğu süre içinde babasını ziyaret etme fırsatı bulamadı.

Prens William'ın yeni rolüyle ilgili duyuru yapıldıktan kısa bir süre sonra, törenin Ordu Havacılık Merkezi'nde gerçekleşeceği ve William'ın burada bir brifing alıp eğitim seansını izleyeceği belirtildi. Ayrıca William, bir Apache helikopterini kontrol ederek uçuş yapacak.

Prens Harry ise, Invictus Oyunları'nın onuncu yıl dönümünü kutlamak için St Paul Katedrali'nde bir konuşma yapacak. Harry'nin, daha sonra Meghan ile Nijerya'ya yapacağı ziyaret için Londra'dan ayrılması bekleniyor.