Kral Charles, Taç Giyme Töreninin İlk Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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Dünya

Kral Charles, Taç Giyme Töreninin İlk Yıldönümünü Kutladı

Kral Charles, taç giyme töreninin ilk yıldönümünü görülmemiş video kliplerle kutladı. Kraliyet Ailesi, geçen yıl yapılan töreni anlatan bir video ile kutlamayı gerçekleştirdi. Törenin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kral Charles, kanser tedavisi sonrası ilk kez kamuoyu önüne çıktı ve sağlık çalışanlarıyla görüştü. Kral, ajandasını yoğunlaştırarak kamu görevlerine geri döndü.

06.05.2024 14:07  Güncelleme: 14:25
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Kral Charles, taç giyme töreninin ilk yıldönümünü daha önce görülmemiş video kliplerle kutladı.

Kraliyet Ailesi, geçen yıl yapılan töreni anlatan bir video ile taç giyme töreninin ilk yıldönümünü kutladı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, Kral ve Kraliçe'nin Westminster Abbey'deki taç giyme töreninin ilk yıldönümü' denildi.Törenin yanı sıra hafta sonu boyunca Londra'nın merkezinde bir at arabası alayı, bir hava gösterisi, Buckingham Sarayı bahçelerinde 4.000 askerin katıldığı bir Kraliyet Selamı, Windsor Kalesi'nde bir Taç Giyme Konseri ve Birleşik Krallık genelinde bir gönüllülük etkinliği düzenlendi.

Bir klipte, Charles'ın kalabalıklara bakarken görüntüsü yer alıyor. Ayrıca, montajda bir Red Arrows pilotunun Kraliyet Hava Kuvvetleri gösterisi sırasında kokpitinden çektiği bir selfie video da bulunuyor.

Dün, Gloucestershire'da bir Pazar ayini sonrası bir rahiple sohbet ederken Kral Charles'ın keyifli olduğu görüldü. Kral, gri bir takım elbise ve kırmızı çizgili lacivert bir kravat ile oldukça şık bir görünüm sergiledi.

Geçen hafta, Kral Charles kanser teşhisi aldıktan sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Kral ve Kraliçe Camilla (76), Londra'daki University College Hastanesi'nde bulunan Macmillan Kanser Merkezi'ni ziyaret etti. Charles, kanser hastalarına tedavi ve destek sunan sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Ayrıca Royal Windsor At Gösterisi'ne katılan Kral, yeğeni Zara Tindall ile samimi bir şekilde sarılırken görüldü. Kanser tedavisi başladıktan sonra yaklaşık üç ay boyunca halk gözünden uzak kalan Kral, bu hafta danışmanlarına ajandasını "yoğunlaştırmaları" talimatını vererek kamu görevlerine geri döndü.

Kral, prostat büyümesi nedeniyle tedavi görmüş ve daha sonra kanser teşhisi aldığını açıklamıştı.

Kral Charles, taç giyme töreninin ilk yıldönümünü şimdiye kadar görülmemiş görüntülerden oluşan kliple kutladı
Kral Charles, taç giyme töreninin ilk yıldönümünü şimdiye kadar görülmemiş görüntülerden oluşan kliple kutladı

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Son Dakika Dünya Kral Charles, Taç Giyme Töreninin İlk Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika

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