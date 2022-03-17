Kremlin'den "15 maddelik barış planı" iddiasına yanıt: İçinde doğru noktalar var ama tamamı doğru değil - Son Dakika
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Kremlin'den "15 maddelik barış planı" iddiasına yanıt: İçinde doğru noktalar var ama tamamı doğru değil

17.03.2022 13:21

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 22. güne girilirken, İngiliz basını iki ülke arasında 15 maddelik bir barış planının devreye alındığını iddia etmişti. Ukrayna'nın tarafsızlığını ilan etmesi ve ordusundaki sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya'nın geri çekilmesinin öngörüldüğü 15 maddelik plan iddiasına Kremlin'den yanıt gecikmedi. Yapılan açıklamada, "İçinde doğru noktalar var ama tamamı doğru değil" ifadesine yer verildi.

Financial Times, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde anlaşma taslağı olduğu iddia edilen 15 maddelik metni paylaştı. Financial Times'a konuşan ve görüşmeler hakkında bilgi verilen 5 kişiye göre; Ukrayna ve Rusya, ateşkes, Kiev'in tarafsızlığını ilan etmesi ve silahlı kuvvetlerine ilişkin sınırlamaları kabul etmesi halinde Rusya'nın geri çekilmesini içeren geçici barış planında önemli ilerleme kaydetti.

"UKRAYNA NATO'YA KATILMA PLANINDAN VAZGEÇECEK"

Gazeteye konuşan iki kişi, Ukraynalı ve Rus müzakereciler önerilen anlaşmayı ilk kez Pazartesi günü tam olarak görüştü. 15 maddelik taslağın, Kiev'in NATO'ya katılma hedeflerinden vazgeçmesi ve ABD, İngiltere ve Türkiye gibi müttefiklerin koruması karşılığında yabancı askeri üslere veya silahlara ev sahipliği yapmamaya söz vermesini içerdiğini iddia etti. Bununla birlikte, Ukrayna güvenliğine yönelik batı garantileri ve bunların Moskova tarafından kabul edilebilirliği ile 2014 yılında Rusya tarafından ele geçirilen ülke topraklarının statüsü gibi konular anlaşmanın önünde büyük bir engel teşkil edebileceği iddia edildi.

"PUTİN SALDIRILARINI SÜRDÜRMEK İÇİN ZAMAN KAZANMAK İSTİYOR"

Moskova ve Kiev, anlaşma şartlarında ilerleme kaydettiklerini söyleseler de, bazı Ukraynalı yetkililer Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırılarını sürdürmek için zaman kazanabileceğinden endişe ediyor. Bir kaynak "Bunun bir hile ve yanılsama olma ihtimali var. Her şey hakkında yalan söylüyorlar. Kırım, sınıra asker yığılması ve işgal konusunda da böyle demişlerdi" diyerek duruma şüpheci yaklaştığını belirtiyor.

PODOLYAK: TASLAĞA GÖRE RUS BİRLİKLER TÜM BÖLGELERDEN ÇEKİLECEK

Zelenski'nin kıdemli danışmanlarından Mykhailo Podolyak, Financial Times'a verdiği demeçte ise, taslağın, Rus birliklerinin işgalin 24 Şubat'ta başlamasından bu yana ele geçirilen tüm Ukrayna topraklarından ayrılmasını içerdiğini ve bunun Karadeniz bölgesindeki yerler ile Kiev'in doğusu ve kuzeyini de kapsadığını iddia etti. Görüşmeler hakkında bilgi verilen bir Rus kaynak, önerilen anlaşmanın, eğer kabul edilirse, her iki tarafa da savaşta zafer ilan etmek için güvenilir bir yol sağlayabileceğini söyledi.

"SEÇENEK ŞU ANDA TARTIŞILIYOR"

Putin'in basın sözcüsü Dmitry Peskov, Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna için Avusturya veya İsveç'in statüsünde tarafsızlığa dayalı anlaşmanın olası olduğunu söyledi. Peskov, "Bu seçenek şu anda tartışılıyor ve tarafsız olarak kabul edilebilecek bir seçenek" demişti.

KREMLİN'DEN YANIT: TAMAMI DOĞRU DEĞİL

Financial Times'ın paylaştığı taslağa Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada "İçinde doğru noktalar var ama tamamı doğru değil" ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA: Kremlin'den "15 maddelik barış planı" iddiasına yanıt: İçinde doğru noktalar var ama tamamı doğru değil - Son Dakika
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