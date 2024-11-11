Kremlin: Putin ile Trump telefonda görüşmedi - Son Dakika
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Kremlin: Putin ile Trump telefonda görüşmedi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı ve Trump'ın bölgede gerilimi düşüme çağrısı yaptığına yönelik haberlerin doğruluğunun olmadığını söyledi. Peskov, bu konuda herhangi bir planının olmadığını da belirtti.

11.11.2024 14:40
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Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi. The Washington Post'un "ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı" haberini yalanlayan Peskov, "Böyle bir görüşme olmadı. Bu bilgi gerçeğe dayalı değil, kurgu. Bu, yalan bir bilgidir." diye konuştu.

"PUTIN, BATI İLE DE GÖRÜŞMEYİ PLANLAMIYOR"

Peskov, Putin'in Trump'ı aramayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Bu konuda herhangi bir plan yok." cevabını verdi. Putin'in Batılı liderlerle de temas kurmayı planlamadığını söyleyen Peskov, bu konuda herhangi bir sinyal almadıklarını ancak buna açık olduklarını belirtti.

UKRAYNA'DA OPERASYON DEVAM EDİYOR

Avrupa ülkelerinin "Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma" yönündeki çizgide davranmaya devam ettiğine dikkati çeken Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyon" sürdürdüğünü dile getirdi.

Sözcü Peskov, Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa'da gerginlik ve korkunun gözlemlendiğini söyledi.

Kremlin: Putin ile Trump telefonda görüşmedi

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Son Dakika Dünya Kremlin: Putin ile Trump telefonda görüşmedi - Son Dakika

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