Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz - Son Dakika
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Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

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Suriye'de yaşanan gerilimin ardından Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek, Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alınacak" açıklamasında bulundu.

02.12.2024 12:41  Güncelleme: 12:55
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Orta Doğu'da gözler 27 Kasım'dan bu yana Suriye'de. Dört yıl sonra tansiyonun yükseldiği bölgede Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı gruplar karşı karşıya geldi. Halep kent merkezine giren muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.

"RUSYA, ESAD'I DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını da bildirdi.

412 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye sınırında yaşanan kanlı çatışmalarda 412 kişi hayatını kaybederken, muhaliflerin ilerleyişine karşı taarruza geçen rejim de saldırılarını sürdürüyor.

MUHALİFLERİN İLERLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor. Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad\'ı desteklemeye devam edeceğiz

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Son Dakika Dünya Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emir Konez:
    BOP a çomak sokmaya çalışan Esad ve Rusya gibi duruyor. 1 6 Yanıtla
  • İsmailcan Şengül:
    Topunuz gelin! 1 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Bırak bu haberlerden bize ne Akape Erdoan pçi İstifa etsin artık türk milleti perişan 0 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    PUTIN ADAMDIR 0 0 Yanıtla
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