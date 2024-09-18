Kriz dev havayolu şirketini de vurdu! Tüm operasyonlar durdu, filo depoya kaldırılıyor - Son Dakika
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Dünya

Kriz dev havayolu şirketini de vurdu! Tüm operasyonlar durdu, filo depoya kaldırılıyor

Kriz dev havayolu şirketini de vurdu! Tüm operasyonlar durdu, filo depoya kaldırılıyor

Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağı çekmesine neden olurken son haber ise Kanada'dan geldi. Ülkenin dev havayolu şirketlerinden Canada Jetlines, 300 milyon TL seviyesindeki borçlarını ödeyemediği için iflas başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Tüm operasyonlarını durduran şirketin filosunu da depoya kaldırdığı öğrenildi.

18.09.2024 10:15
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Kanada merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Canada Jetlines, 11 Eylül 2024'te iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirket, mali sıkıntılar nedeniyle tüm operasyonlarını durdurduktan sonra, iflas sürecinin yönetimi için BDO Canada Limited'i görevlendirdi.

225 ALACAKLIYA ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR

Canada Jetlines, toplamda 11,8 milyon Kanada doları (8,7 milyon ABD doları) borca sahip ve 225 alacaklıya ödeme yapması gerekiyor. En büyük alacaklılar arasında ileri tarihli uçuş rezervasyonları yapan yolcular, Corendon Dutch Airlines ve Smart AMS Inc. yer alıyor.

Kriz dev havayolu şirketini de vurdu! Tüm operasyonlar durdu, filo depoya kaldırılıyor

TÜM UÇUŞLARINI DURDURDU

Havayolu, 15 Ağustos 2024'te tüm uçuşlarını askıya almıştı. Şirket filosunda yer alan dört Airbus A320-200 tipi uçak ise şu anda farklı lokasyonlarda depolanmış durumda. Uçakların kiralayıcıları arasında Aviation Capital Group ve FTAI Aviation gibi büyük şirketler bulunuyor. Alacaklılar, 1 Ekim 2024'te yapılacak bir telekonferans toplantısında sürecin gidişatı hakkında bilgilendirilecek. Canada Jetlines, finansal zorlukları aşamayıp gerekli fonları sağlayamaması nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulunamadan bu sürece girmiş oldu.

Ekonomi, Kanada, Kanada, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kriz dev havayolu şirketini de vurdu! Tüm operasyonlar durdu, filo depoya kaldırılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Aytan Akın:
    Dev havayolu şirketi borcu 9 milyon dolar ?????? 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kriz dev havayolu şirketini de vurdu! Tüm operasyonlar durdu, filo depoya kaldırılıyor - Son Dakika
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